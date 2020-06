Až na třetí pokus. Zámecký vrch se letos pojede v červenci

„Květnový termín, který je tady čtyřicet let stejný, se na začátku jevil jako velice nešťastný,“ vysvětluje ředitel závodu Ivan Rybníček. „Přesunuli jsme to o měsíc a to bylo špatně. Nikdo jsme si nedovedli představit, co to bude za všechna možná odříkání, co se protikoronavirových opatření týče.“

A tak se namísto května či června nakonec organizátoři rozhodli pro víkend 18. a 19. července.

„Hledali jsme nový termín a na základě nějaké dedukce jsme zjistili, že v tuto dobu, v půli července, už by mohl vyhovovat,“ líčí Rybníček.

Klíčovou otázkou bylo, kolik se na akci bude moct přijít podívat lidí. „Děláme to hlavně kvůli divákům, a tak jsme brali v potaz je. Chtěli jsme jim dopřát plnohodnotný zážitek,“ vysvětluje Rybníček. „Když se podíváte na současná fotbalová utkání, tak tam atmosféra není taková, jaká by měla být.“

Ředitel Zámeckého vrchu věří, že za tři týdny by mohla být situace mnohem lepší. „Na základě státního nařízení jsme museli zpracovat divácké sektory, které zatím máme pořád v permanenci. A budeme se jenom těšit, jestli to rozvolňovací opatření bude takové, jaké nám slíbili. A v termínu konání závodu už to bude bez omezení,“ přeje si Rybníček.

Přesouvaní termínů podle něj nebylo nic jednoduchého. „Závod se nechystá za týden nebo za měsíc, žádá se o něj půl roku dopředu na Autoklubu, aby se dokázaly sladit s evropskými kalendáři,“ vysvětluje Rybníček. „Ty nám nakonec taky byly na nic, protože evropský šampionát se nakonec pro letošní sezonu zrušil.“

Bude to šampionát s velkým „Š“, věří Rybníček

Právě to by však mohlo Zámeckému vrchu prospět. „Jezdci, kteří byli vybráni jako reprezentanti a většinou se národních šampionátů nezúčastňovali, všichni přislíbili účast. Počínaje Vaškem Janíkem, Milošem Benešem, Tomášem Vavřincem a Markem Rybníčkem. Všichni svá auta, která repasovali a nachystali na sezonu, budou chtít ukázat,“ těší se Rybníček. „Předpokládám, že odjedou většinu mistrovství republiky.“

Podle Rybníčka se tak fanoušci mohou tentokrát těšit na šampionát s velkým „Š“. „I když program závodů vznikal na poslední chvíli - a nyní už víme, že se nakonec nepojede Šternberk, který měl přihlášený první srpnový víkend - myslím, že to bude kvalitní seriál,“ je přesvědčen Rybníček.

Jezdci se postupně představí ve Vrbnu pod Pradědem, Náměšti nad Oslavou, Lanškrouně, Divácích, slovenské Dobšiné a Brně.

„Společně s ostatními pořadateli, kteří chtěli závody uspořádat, jsme se domluvili na tom, že kalendář trochu zhustíme. A odjedeme aspoň nějakou část mistrovství tak, aby se mistrovstvím dalo nazvat. Aby to nebyly dva nebo tři podniky,“ vysvětluje Rybníček. „A myslím, že se nám to podařilo.“