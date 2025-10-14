Zajistit rozpočet na start ve WRC je složité, říká Mareš před Středoevropskou rally

„Chci uspět hlavně ve své kategorii. Na absolutní pořadí vůbec nemyslím. V něm záleží jen na tom, kolik silnějších vozů se dostane do cíle,“ poznamenal bývalý juniorský mistr Evropy Mareš, který v letošní sezoně skončil bronzový na domácím šampionátu.
Ve dvanáctém podniku mistrovství světa se představí se svým tradičním navigátorem Radovanem Buchou ve voze Toyota GR Yaris Rally2.
Po loňském skvělém výsledku máte podobné ambice, že?
Samozřejmě mám ambice v ideálním případě bojovat o bednu ve WRC2. Loni se mi povedlo tam být od začátku závodu. Tentokrát o trochu líp víme, do čeho jdeme. Máme za sebou dobrou sezonu, s autem jsme o kus dál. Výhodou je, že pojedeme na stejných pneumatikách jako celou sezonu, zatímco před rokem jsem je měnil, protože v mistrovství světa byl jiný dodavatel. Máme s nimi víc zkušeností.
Jak těžké bude zopakovat loňský výsledek?
Bude to extrémně složité, naše ambice vůbec nejsou malé. Startovka WRC2 je silná, navíc do ní musíme počítat i (už jistého mistra světa) Olivera Solberga. Sice už neboduje, ale jede rovněž s vozem Rally2, takže je to přímý soupeř. Speciálně na porovnání s ním a dalšími kluky v toyotách se opravu těším, protože v Česku kromě Kuby Jirovce s ní nikdo pravidelně nezávodí. Pojedou se stejným autem, na stejných pneumatikách a se stejným palivem, takže toto srovnání mě po sportovní stránce láká nejvíc.
Co vám srovnání se Solbergem může ukázat?
Jede s továrním autem a když se člověk podívá, kolik závodů letos po celém světě absolvoval, nemůžu čekat, že budu na stejném tempu jako on. Ale samozřejmě to pro mě bude zajímavější srovnání než loni, kdy jel se škodovkou. Má stejnou techniku.
Kromě toho, že už má jistý titul v kategorii WRC2, dokázal v silnějším modelu Rally1 ovládnout v absolutním pořadí Estonskou rally. Co říkáte na jeho výsledky?
Stoprocentně jsem mu věřil, že získá titul. Ukazuje, že pokud jde o jezdce, patří k budoucnosti našeho sportu. Ve stínu toho, že Kalle Rovanperä oznámil přechod na okruhy, si myslím, že bude dalším zástupcem nejmladší generace, která bude od příštího roku jezdit na úplné špičce v mistrovství světa.
Znáte se?
Bavíme se, zdravíme se, ale užší kontakt nemáme. Očekávám, nebo spíš doufám, že bude spousta příležitostí něco si říct na této rally. Uvidíme, jestli mě bude registrovat ve výsledcích.
Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat
Skvělý byl už jeho otec Petter, který v roce 2003 získal titul mezi jezdci...
Když Petter Solberg udělal titul, mně bylo dvanáct a už jsem byl brutální fanoušek rallysportu. Prožíval jsem to. S Petterem jsme se potkali, protože Olivera pokaždé doprovází na všech závodech.
Petter Solberg býval showman, říkalo se mu Mr. Hollywood. Jaký je jeho syn?
Myslím si, že Oliver je úplně stejný jako táta. V rozhovorech je hodně bezprostřední, emocionální. Je to Solberg, Petter má dobrého nástupce.
Pokud se vrátíme k vám, bude složité navázat na loňské osmé místo absolutně?
Vůbec nepřemýšlím nad tím, kde bychom chtěli skončit absolutně. Samozřejmě loni to bylo hezké, ale všichni víme, že to bylo za přispění toho, že vypadlo pár modelů kategorie Rally1. Ta auta jsou natolik jinde, že člověk nad tím vůbec nemůže přemýšlet. Bude záležet na tom, kolik se jich dostane do cíle. To určí, kde budou první Rally2. Naším úkolem bude být mezi nejlepšími v naší kategorii, abychom šanci na desítku měli.
Jak vůbec vzpomínáte na loňský ročník?
Moc rád. Bylo to highlight sezony a výsledek, který od nás nikdo moc neočekával. Takové super zakončení první sezony s toyotou. Doufám, že se nám na to podaří navázat.
Na start soutěže mistrovství světa se postavíte potřetí. Vedle Středoevropské rally jste závodil v roce 2020 ve Švédsku. Jaké to bylo?
Byl to takový utrápený závod. Šlo zrovna o ročník, kdy byla ohromná obleva v celé Evropě. Ze závodu, který měl mít přes 300 km, měl jen asi sto. Nepovažuju to za opravdový start ve WRC.
Jak jste nyní připravoval?
Příprava byla poctivá, na druhou stranu nemůžu říct, že by se nějak vymykala zaběhnutému systému u nás v týmu. Chystali jsme se stejně, jako kdyby šlo o Pačejov nebo Barumku. Samozřejmě trošku komplikovanější je logistika, administrativa. Je potřeba s tím začít dřív a hlouběji se podívat do pravidel, která jsou odlišná proti Česku nebo Evropě.
I prezident sledoval rallyeové speciály v Praze. Jezdci se shodovali: Unikátní zážitek
Je velkým problémem zajistit rozpočet na účast v mistrovství světa?
Je to hodně složité. Ještě teď s tím bojuju a bojovat budu. Nákladů s tím spojených je hodně a nejsme tým, který by na konci sezony měl v rozpočtu tolik peněz, aby bez problémů dokázal ufinancovat světový závod. Je to pro nás na hraně. Ale řekli jsme si už na začátku sezony, že do toho chceme jít. Věřím, že i z tohoto úhlu pohledu to bude v pohodě a zvládneme to. Ale samozřejmě je to hodně složité. Závod je zhruba trojnásobně dražší než běžný závod českého mistrovství.
To je asi důvod, proč na startu bude jen osm Čechů. Nemrzí vás, že nebudete mít víc tuzemských soupeřů?
Samozřejmě mě to mrzí. Čím víc českých posádek by tam bylo, tím by to bylo hezčí a zajímavější i pro české fanoušky. Škoda, že nejede třeba Martin Prokop, který je nejčastějším českým účastníkem mistrovství světa. Je to ale otázka spíš na české týmy, proč tady nechtěly startovat, přestože věděly, že to může být na dlouho, možná navždy, poslední závod ve WRC, co tady máme.
Fakta
WRC2 vs Rally2
Kategorie WRC2 je hlavní podpůrnou kategorií mistrovství světa v automobilových soutěžích. Každý jezdec startuje v sedmi vybraných podnicích, do celkového pořadí se počítá šest nejlepších výsledků. Samozřejmě může startovat i na dalších závodech, ale ty už se do celkových výsledků nepočítají. To je třeba případ už jistého mistra světa WRC2 Olivera Solberga na Středoevropské rally. Jezdci využívají modely Rally2 (dříve označované R5), což jsou auta s pohonem všech kol, s turbomotorem o objemu 1600 ccm a maximálním výkonem až 290 koní. Jeho cena je necelých 200 tisíc euro. Pří stavbě bylo využito mnoho sériových komponentů. Pro srovnání: modely Rally1 (dříve označované jako WRC) rovněž mají přeplňovaný motor o objemu 1,6 litru, ovšem jejich výkon je 380 koní. Jde o speciály, které můžou startovat jen v mistrovství světa a jejich cena se pohybuje kolem milionu eur. Na rozdíl od minulých tří sezon už nevyužívají hybridní pohon.
Soutěž se jede ve třech zemích. Kromě Česka i v Německu, kde je centrum rally, a Rakousku. Jak moc se liší tratě?
Rychlostní zkoušky na české straně jsou odlišné od těch v Německu a Rakousku. Když sedím na volantem, nevím, jestli jsem v Německu nebo Rakousku, z tratí to nepoznám. Ale bezpečně poznám, když jsem na českých tratích. Mají odlišnější charakter.
Čím?
Jsou většinou užší, velmi často uskákanější povrchem asfaltu. Na rakouských a německých erzetách je to většinou bez jediné díry na cestě, zatímco my to tady máme vedené po lesních komunikacích, které nejsou běžně využívané. Sportovně vhodnější tratě jsou na české straně.
Kde bývá i nejlepší atmosféra, že?
Samozřejmě, v Česku je nejlepší. Ale viděli jsme loni, že čeští fanoušci naštěstí neváhají cestovat i za hranice. Věřím, že české vlajky budou zase vidět nejen doma, ale i za hranicemi.
Vaše kategorie bude ve stínu boje o absolutní prvenství. Vítěz Středoevropské rally se může výrazně přiblížit k titulu mistra světa, protože pak zbývají už jen závody v Japonsku a Saudské Arábii. Koho favorizujete?
V obou případech řeknu Sebastiena Ogiera. V této fázi sezony ukazuje největší hlad po titulu, což podle mě bude hrát největší roli. A jsem zvědavý na Rovanperu. Jestli poté, co oznámil odchod z rally, se v něm neprobudí nějaká extra rychlost, která v některých závodech sezony chyběla.