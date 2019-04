Tisíckrát F1. Z prachu a pachu oleje k nablýskanému sportu milionářů

Zajímavé statistiky: Nejvíce závodů (včetně VC Číny 2019)

Jezdci: 323 Rubens Barrichello, 312 Fernando Alonso, 307 Michael Schumacher, 306 Jenson Button Stáje: 972 Ferrari, 844 McLaren, 725 Williams Nejvíce vítězství Jezdci: 91 Michael Schumacher, 74 Lewis Hamilton, 52 Sebastian Vettel Stáje: 235 Ferrari, 182 McLaren, 114 Williams Nejvíce pole positions Jezdci: Lewis Hamilton 84, Michael Schumacher 68, Ayrton Senna 65

Stáje: Ferrari 220, McLaren 155, Williams 128

Nejvíce startů bez vítězství Jezdci: 208 Andrea de Cesaris, 183 Nick Heifeld, 158 Martin Brundle a Nico Hülkenberg Stáje: 383 Arrows, 340 Minardi, 203 Force India Nejvíc titulů Jezdci: 7 Michael Schumacher, 5 Juan Manuel Fangio a Lewis Hamilton Stáje: 15 Ferrari, 12 McLaren, 7 Williams a Mercedes Stáje v poháru konstruktérů: 16 Ferrari, 9 Williams, 8 McLaren Nejstarší jezdec v závodě: 58 let a 292 dnů Louis Chiron (1958) Nejstarší vítěz: 53 let a 22 dnů Luigi Fagioli (1951) Nejstarší mistr světa: 46 let a 41 dnů Juan Manuel Fangio (1957) Nejmladší jezdec v závodě: 17 let a 166 dnů Max Verstappen (2015) Nejmladší vítěz: 18 let a 228 dnů Max Verstappen (2016) Nejmladší mistr světa: 23 let a 134 dnů Sebastian Vettel (2010) Vítězství z nejhorší startovní pozice: John Watson ve VC USA 1983, vyhrál z 22. místa