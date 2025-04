Závody WRC mizí z Prahy. Středoevropská rallye začne v Německu a míří do Krumlova

Středoevropská rallye WRC (16. až 19. října) program Čtvrtek 16. října

· Ceremoniální start Bad Griesbach

· SSS 1 - Golf and thermal spa 1 (Něm.)

· Technická zóna Bad Griesbach

· SSS 2 - Golf and thermal spa 2 (Něm.)

· Servisní park Pasov Pátek 17. října

· Servisní park Pasov

· SS 3 - Granite and Forest 1 (Něm.)

· SS 4 - Donauwald 1 (Rak.)

· SS 5 - Svatý Ján 1 (ČR)

· Přeskupení Český Krumlov

· Technická zóna Kaplice

· SS 6 - Svatý Ján 2 (ČR)

· SS 7 - Donauwald 2 (Rak.)

· SS 8 - Granite and Forest 2 (Něm.)

· Servisní park Pasov Sobota 18. října

· Servisní park Pasov

· SS 9 - Made in FRG 1 (Něm.)

· SS 10 - Keply 1 (ČR)

· SS 11 - Klatovy 1 (ČR)

· Přeskupení a pneuservis Klatovy

· SS 12 - Keply 2 (ČR)

· SS 13 - Klatovy 2 (ČR)

· Průjezdová kontrola Freyung

· SS 14 - Made in FRG 2 (GER)

· Servisní park Pasov Neděle 19. října

· Servisní park Pasov

· SS 15 - Beyond Borders 1 (Něm. /Rak.)

· Přeskupení Rohrbach (Rak.)

· SS 16 - Mühltal 1 (Rak.)

· SS 17 - Beyond Borders 2 (Něm. /Rak.)

· Přeskupení a pneuservis Rohrbach (Rak)

· SS 18 - Wolf Powerstage Mühltahl 2 a květinový ceremoniál

· Vyhlášení vítězů, Servisní park Pasov