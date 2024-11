Změny v rallye: návrat krále, mistr do Toyoty. Kam jde Fourmaux a co Solberg?

Jako první oznámila novou sestavu Toyota, která v neděli na Japonské rallye vyfoukla Hyundai titul mezi značkami.

Příští rok bude na závody pravidelně nasazovat čtyři speciály, pátý na vybraných podnicích obsadí legendární Sébastien Ogier. Osminásobnému šampionovi bude zanedlouho jedenačtyřicet a chce rozhodně volnější program než letos, kdy navzdory původním plánům nakonec nestartoval jen třikrát.

Na plný úvazek se po ročním odpočinku a absolvování jen některých rallye vrací Kalle Rovanperä, který v letech 2022 a 2023 ve WRC vládl. „Jsem nadšený, že pojedu zase kompletní sezonu. S mým spolujezdcem Jonne Halttunenem budeme usilovat o titul,“ vyhlásil čtyřiadvacetiletý Fin.

Povýšení z kategorie WRC2 si vysloužil jeho o dva roky mladší krajan Sami Pajari. Čerstvý mistr světa s vozem Rally2 si rychlejší Yaris vyzkoušel na několika podnicích a ukázal velký potenciál. „Je to splněný sen. Jsem nesmírně vděčný týmu a děkuju za tuhle šanci,“ poznamenal a děkoval rovněž důležitým lidem ve svém okolí. Na sedadle spolujezdce u něj však už neuvidíme navigátorku Enni Mälkönenovou.

Zbylé dvě toyoty obsadí osvědčená dvojice Elfyn Evans, Takamoto Kacuta. Velšský soutěžák vyhlíží šestou sezonu v japonském speciálu, úkolem druhého jmenovaného opět bude sbírat body pro žebříček konstruktérů.

V týmu Hyundai pokračuje Thierry Neuville, který na podzim podepsal prodloužení smlouvy na následující rok. Pro belgického šampiona půjde už o dvanáctou sezonu v barvách jihokorejské automobilky a bude nezpochybnitelnou jedničkou.

Pouze roční kontrakt nicméně přiživuje spekulace o tom, že spojení Hyundai a světového mistrovství v rallye je po roce 2025 krajně nejisté. Vedle Neuvillea je druhým potvrzeným pilotem Estonec Ott Tänak. A dál?

„Máme ambici rozšířit naši sestavu o jeden vůz na čtyři. Zabýváme se tím, rád bych to zkusil i vzhledem k tomu, kolik aut nasadí Toyota. Řešíme konkrétní podobu, ale čtvrtý vůz by nejspíš zasáhl jen do vybraných soutěží,“ přiblížil týmový šéf Cyril Abiteboul.

Francouzský pilot Adrien Fourmaux na slavnostním zahájení Středoevropské rallye. Přestoupí z M-Sportu do Hyundai World Rally Team?

Stálé třetí místo se nabízí pro Adriena Fourmauxe z polotovárního M-Sportu. Francouzský závodník v dokumentu „More Than Machine“ mapujícím sezonu tohoto týmu potvrdil, že od Hyundai má nabídku na celý rok. Toyota jej lákala jen na poloviční úvazek. „To jsem odmítl,“ prozradil s tím, že na gesto ze stávající stáje, jíž je věrný od svých začátků ve WRC, čeká.

Čtvrtou sedačku by si mezi sebe rozdělilo víc jezdců. Dani Sordo se chystá na roli ve vedení, jeho zkušený kolega Andreas Mikkelsen před pár týdny neměl ponětí, co pro něj budoucnost chystá. Také Esapekka Lappi se ocitl na rozcestí – na začátku roku přitom triumfoval ve Švédsku, pak dojel dvanáctý na Safari rallye, ale zbývající tři závody se mu tuze nepovedly.

M-Sport Ford naproti tomu bude vzhledem ke skromnějšímu rozpočtu pravidelně registrovat do závodů pouze dvě Pumy Rally1. A je otázkou, zda svou nabídkou může konkurovat Hyundai.

Pokud ne, jedno z míst by mohlo zůstat Grégoiru Munsterovi, který při premiérovém roce mezi elitou sbíral zkušenosti a po rozpačitém startu zapsal i několik bodů. Zejména závěrečný triptych Chile, Střední Evropa, Japonsko se mu vydařil (sedmé, páté a páté místo). Bude to ale stačit?

Martinš Sesks si řekl o pozornost. Vlevo prohání Ford Puma Rally1 Hybrid na Lotyšské rallye, vpravo se podepisuje fanouškům před závodem v Chile.

O pozornost se v sezoně významně přihlásil lotyšský fešák Martinš Sesks. Při debutu v Polsku bez hybridní jednotky konkuroval nejrychlejším časům a skončil pátý, doma v Lotyšsku už s plnohodnotným strojem jej zastavilo až selhání techniky v samém závěru závodu a smutně jej připravilo o stupně vítězů.

Šanci v M-Sportu dostal mimo jiné díky finanční podpoře z vlasti a od promotéra WRC. Na to, že by Sesks vedle řidičských kvalit přinesl i nové sponzory, by britská stáj mohla slyšet.

Oliver Solberg (vpravo) oslavuje triumf na letní Švédské rallye, jež byla součástí kalendáře mistrovství Evropy. Jeho provázání se sponzorem Monster Energy je pro týmy ve WRC lákadlem i překážkou.

Na jejím užším seznamu podle insiderů figurují také přední jezdci z kategorie WRC2 Yohan Rossel a Oliver Solberg. Právě on by mohl za jisté konstelace znamenat pro tým jackpot, jeho případné angažování nicméně skrývá významné ALE.

Syn někdejšího mistra světa Pettera Solberga prokázal své dovednosti ve škodovce Rally2 a má nabídky usednout za volant jiné značky v téže kategorii. Jeho velkým bonusem je, že by s sebou přivedl silnou podporu výrobce energetických nápojů Monster Energy.

Jenže M-Sport má auta polepená býky konkurenčního Red Bullu... Pokud by však odešel Fourmaux, je možné, že rakouský gigant půjde s ním, protože významně sponzoruje celou jeho kariéru. Za takového scénáře by Solberg mohl usednout za volant fordu.

„Samozřejmě s nimi jednám. Ale najít vyhovující řešení je jiná věc,“ prohodil tajemně před několika týdny.