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Rallye Finsko 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Kamil Jurek
  15:12

Sébastien Ogier se svou toyotou na trati finské rallye. | foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Jubilejním desátým závodem v kalendáři WRC 2026 je Rally Finsko, koná se od 30. července do 2. srpna. Přečtěte si kompletní informace o této akci, na které uvidíme i Martina Prokopa.
WRC Finsko 2026 - informace
Datum:30. července – 2. srpna 2026
Místo:Finsko
Start:18:05 (1. den), 7:44 (2. den),
7:01 (3. den), 9:35 (4. den)
Kurzy:u Tipsportu zde
Kde sledovat:Oneplay Sport, Rally TV

Harmonogram WRC Finsko 2026 a mapa RZ

Jeden z nejrychlejších podniků sezony, spoustu skoků a úzké úseky. To charakterizuje závod WRC ve Finsku, která je atraktivní jak pro jezdce, tak samozřejmě pro diváky.

V plánu je odjet celkem 20 rychlostních zkoušek převážně na šotolině, celková délka je 316,04 kilometrů.

Připraveny jsou mimo jiné dvě krátké superspeciálky v centru města Jyväskylä, první z nich se jede už ve čtvrtek večer. Páteční program obsahuje celkem devět ezret, sobotní osm a vyvrcholení je v neděli, kdy se jedou dvě poslední, třicetikilometrové měřené úseky.

Čtvrtek, 30. července 2026
RZMístoDélkaStart
-Ruuhimäki (shakedown)4,12 km8:01
RZ 1Raanitsa 12,58 km18:05
Pátek, 31. července 2026
RZ 2Laukaa 118,16 km 7:44
RZ 3Saarikas 115,82 km8:45
RZ 4Sydänmaa 119,04 km9:50
RZ 5Hoho 19,55 km10:58
RZ 6Laukaa 218,16 km13:48
RZ 7Saarikas 215,82 km14:49
RZ 8Sydänmaa 219,04 km15:54
RZ 9Hoho 29,55 km17:05
RZ 10Harju 22,58 km18:05
Sobota, 1. srpna 2026
RZ 11Parkkola 116,76 km7:01
RZ 12Päijälä 110,55 km8:42
RZ 13Västilä 119,10 km9:36
RZ 14Leustu 116,44 km11:05
RZ 15Parkkola 216,76 km14:04
RZ 16Päijälä 210,55 km15:42
RZ 17Västilä 219,10 km16:36
RZ 18Leustu 216,44 km18:05
Neděle, 2. srpna 2026
RZ 19Himos-Jämsä 130,02 km9:35
RZ 20Himos-Jämsä 230,02 km12:15

Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.

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Startovní listina Finské rallye 2026

Ve startovní listině pro letošní Finskou rally nechybí Elfyn Evans, který stále vede pořadí šampionátu, dále Takamoto Katsuta a velká očekávání jsou od domácího Sami Pajariho, který suverénním způsobem vyhrál poslední závod v Estonsku.

Fandit mohou čeští fanoušci také Martinu Prokopovi, spolu s Michalem Ernstem se představí ve Škodě Fabia RS Rally2.

Seznam posádek na WRC Finsko 2026
ČísloPosádkaAuto
33Elfyn Evans, Scott MartinToyota GR Yaris Rally1
18Takamoto Katsuta, Aaron JohnstonToyota GR Yaris Rally1
1Sébastien Ogier, Vincent LandaisToyota GR Yaris Rally1
99Oliver Solberg, Elliott EdmondsonToyota GR Yaris Rally1
5Sami Pajari, Marko SalminenToyota GR Yaris Rally1
16Adrien Fourmaux, Alexandre CoriaHyundai i20 N Rally1
11Thierry Neuville, Martijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
4Esapekka Lappi, Enni MälkönenHyundai i20 N Rally1
95Jon Armstrong, Shane ByrneFord Puma Rally1
55Josh McErlean, Eoin TreacyFord Puma Rally1
22Mārtiņš Sesks, Renārs FrancisFord Puma Rally1
48Martin Prokop, Michal ErnstŠkoda Fabia RS Rally2

Kompletní startovní listinu si zobrazíte například na webu eWRC-results.com.

Výsledky 75. Secto Rally Finland 2026

Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (30. 7.)
Po 2. etapě (31. 7.)
Po 3. etapě (1. 8.)
Po 4. etapě (2. 8.)

Kde sledovat Secto Rally Finland 2026 live, přímý přenos

Již tradičně vysílají přímé přenosy z několika erzet kanály Oneplay Sport, vysílání je ale dostupné i přes oficiální livestream na Rally TV. Měsiční přístup stojí 10 €.

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Vítězové finské rally WRC, historie

Během dlouhé historie poznala Rally Finland spoustu šampionů, a to převážně z řad domácích jezdců – rekordmany jsou Hannu Mikkola a Marcus Grönholm se sedmi triumfy.

V posledních letech se dařilo i Ottu Tänakovi, který už však ukončil kariéru, dva tituly mají Elfyn Evans i Sébastien Ogier.

Loňský vítěz Kalle Rovanperä bude na startu i letos, ale pouze za volantem staré Toyoty Corolla GT AE86 a jen v první čtvrteční erzetě.

WRC Rallye Finsko - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Kalle Rovanperä, Jonne HalttunenToyota GR Yaris Rally1
2024Sébastien Ogier, Vincent LandaisToyota GR Yaris Rally1
2023Elfyn Evans, Martin ScottToyota GR Yaris Rally1
2022Ott Tänak, Martin JärveojaHyundai i20 N Rally1
2021Elfyn Evans, Martin ScottToyota Yaris WRC
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Dukagjini vs. LuganoFotbal - - 29. 7. 2026:Dukagjini vs. Lugano //www.idnes.cz/sport
29. 7. 16:30
  • 5.84
  • 4.56
  • 1.48
Kajrat vs. Omonia NikósieFotbal - 2. předkolo - 29. 7. 2026:Kajrat vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
29. 7. 17:00
  • 2.18
  • 3.13
  • 3.76
Kauno Žalgiris vs. KlaksvíkFotbal - 2. předkolo - 29. 7. 2026:Kauno Žalgiris vs. Klaksvík //www.idnes.cz/sport
29. 7. 18:00
  • 1.75
  • 3.62
  • 5.05
Stará Říše vs. Havlíčkův BrodFotbal - - 29. 7. 2026:Stará Říše vs. Havlíčkův Brod //www.idnes.cz/sport
29. 7. 18:00
  • 4.23
  • 3.99
  • 1.60
Lech Poznaň vs. AarhusFotbal - 2. předkolo - 29. 7. 2026:Lech Poznaň vs. Aarhus //www.idnes.cz/sport
29. 7. 19:00
  • 1.79
  • 4.05
  • 4.22
Kodaň vs. ŽytomyrFotbal - - 29. 7. 2026:Kodaň vs. Žytomyr //www.idnes.cz/sport
29. 7. 19:00
  • 1.60
  • 4.23
  • 4.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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