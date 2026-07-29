|WRC Finsko 2026 - informace
|Datum:
|30. července – 2. srpna 2026
|Místo:
|Finsko
|Start:
|18:05 (1. den), 7:44 (2. den),
7:01 (3. den), 9:35 (4. den)
|Kurzy:
|u Tipsportu zde
|Kde sledovat:
|Oneplay Sport, Rally TV
Harmonogram WRC Finsko 2026 a mapa RZ
Jeden z nejrychlejších podniků sezony, spoustu skoků a úzké úseky. To charakterizuje závod WRC ve Finsku, která je atraktivní jak pro jezdce, tak samozřejmě pro diváky.
V plánu je odjet celkem 20 rychlostních zkoušek převážně na šotolině, celková délka je 316,04 kilometrů.
Připraveny jsou mimo jiné dvě krátké superspeciálky v centru města Jyväskylä, první z nich se jede už ve čtvrtek večer. Páteční program obsahuje celkem devět ezret, sobotní osm a vyvrcholení je v neděli, kdy se jedou dvě poslední, třicetikilometrové měřené úseky.
|Čtvrtek, 30. července 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|Ruuhimäki (shakedown)
|4,12 km
|8:01
|RZ 1
|Raanitsa 1
|2,58 km
|18:05
|Pátek, 31. července 2026
|RZ 2
|Laukaa 1
|18,16 km
|7:44
|RZ 3
|Saarikas 1
|15,82 km
|8:45
|RZ 4
|Sydänmaa 1
|19,04 km
|9:50
|RZ 5
|Hoho 1
|9,55 km
|10:58
|RZ 6
|Laukaa 2
|18,16 km
|13:48
|RZ 7
|Saarikas 2
|15,82 km
|14:49
|RZ 8
|Sydänmaa 2
|19,04 km
|15:54
|RZ 9
|Hoho 2
|9,55 km
|17:05
|RZ 10
|Harju 2
|2,58 km
|18:05
|Sobota, 1. srpna 2026
|RZ 11
|Parkkola 1
|16,76 km
|7:01
|RZ 12
|Päijälä 1
|10,55 km
|8:42
|RZ 13
|Västilä 1
|19,10 km
|9:36
|RZ 14
|Leustu 1
|16,44 km
|11:05
|RZ 15
|Parkkola 2
|16,76 km
|14:04
|RZ 16
|Päijälä 2
|10,55 km
|15:42
|RZ 17
|Västilä 2
|19,10 km
|16:36
|RZ 18
|Leustu 2
|16,44 km
|18:05
|Neděle, 2. srpna 2026
|RZ 19
|Himos-Jämsä 1
|30,02 km
|9:35
|RZ 20
|Himos-Jämsä 2
|30,02 km
|12:15
Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.
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Finskou rallye po osmi letech vyhrál domácí jezdec, Rovanperä dominoval
Startovní listina Finské rallye 2026
Ve startovní listině pro letošní Finskou rally nechybí Elfyn Evans, který stále vede pořadí šampionátu, dále Takamoto Katsuta a velká očekávání jsou od domácího Sami Pajariho, který suverénním způsobem vyhrál poslední závod v Estonsku.
Fandit mohou čeští fanoušci také Martinu Prokopovi, spolu s Michalem Ernstem se představí ve Škodě Fabia RS Rally2.
|Seznam posádek na WRC Finsko 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|33
|Elfyn Evans, Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Takamoto Katsuta, Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|Sébastien Ogier, Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|Oliver Solberg, Elliott Edmondson
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Sami Pajari, Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Adrien Fourmaux, Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|4
|Esapekka Lappi, Enni Mälkönen
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|Jon Armstrong, Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|55
|Josh McErlean, Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
|22
|Mārtiņš Sesks, Renārs Francis
|Ford Puma Rally1
|48
|Martin Prokop, Michal Ernst
|Škoda Fabia RS Rally2
Kompletní startovní listinu si zobrazíte například na webu eWRC-results.com.
Výsledky 75. Secto Rally Finland 2026
Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (30. 7.)
|Po 2. etapě (31. 7.)
|Po 3. etapě (1. 8.)
|Po 4. etapě (2. 8.)
Kde sledovat Secto Rally Finland 2026 live, přímý přenos
Již tradičně vysílají přímé přenosy z několika erzet kanály Oneplay Sport, vysílání je ale dostupné i přes oficiální livestream na Rally TV. Měsiční přístup stojí 10 €.
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První triumf ve velkém stylu. Pajari stvrdil na Estonské rallye dominanci a slaví
Vítězové finské rally WRC, historie
Během dlouhé historie poznala Rally Finland spoustu šampionů, a to převážně z řad domácích jezdců – rekordmany jsou Hannu Mikkola a Marcus Grönholm se sedmi triumfy.
V posledních letech se dařilo i Ottu Tänakovi, který už však ukončil kariéru, dva tituly mají Elfyn Evans i Sébastien Ogier.
Loňský vítěz Kalle Rovanperä bude na startu i letos, ale pouze za volantem staré Toyoty Corolla GT AE86 a jen v první čtvrteční erzetě.
|WRC Rallye Finsko - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|Sébastien Ogier, Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2023
|Elfyn Evans, Martin Scott
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|Ott Tänak, Martin Järveoja
|Hyundai i20 N Rally1
|2021
|Elfyn Evans, Martin Scott
|Toyota Yaris WRC