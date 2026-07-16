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Rallye Estonsko 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Kamil Jurek
  7:00

Středoevropská rally - na snímku je Sebastian Ogier. | foto: MAFRA

Devátým závodem v kalendáři WRC 2026 je Rally Estonsko, jede se od 17. do 19. července. Na startu je světová špička, v článku najdete kompletní informace.
WRC Estonsko 2026 - informace
Datum:17. – 19. července 2026
Místo:Estonsko
Start:12:03 (1. den), 8:56 (2. den), 10:05 (3. den)
Kde sledovat:Oneplay Sport, Rally TV

Harmonogram WRC Estonsko 2026 a mapa RZ

Vysoká rychlost, skoky a náročné technické úseky v lese. Závod WRC v Estonsku není pro jezdce snadný, letos se uskuteční už pošestnácté, mezi elitními podniky se jede pošesté.

Po celkem 18 šotolinových rychlostních zkouškách poznáme dalšího vítěze, celková délka všech RZ je letos 301,80 kilometrů. Méně se letos jelo pouze ve Švédsku a Chorvatsku.

Nejkratšími zkouškami jsou dvě superspeciálky v centrech měst Elva a Tartu, jinak jsou všechny měřené úseky delší než 10 kilometrů. Sedm se jich uskuteční v pátek, devět v sobotu a v neděli se rozhodne na dvou posledních erzetách.

Pátek, 17. července 2026
RZMístoDélkaStart
-Kastre (shakedown)4,08 km7:01
RZ 1Raanitsa 121,45 km12:03
RZ 2Karaski 111,97 km 12:56
RZ 3Kanepi 117,43 km13:49
RZ 4Raanitsa 221,45 km15:46
RZ 5Karaski 211,97 km16:39
RZ 6Kanepi 217,43 km17:32
RZ 7Elva Linn1,72 km18:35
Sobota, 18. července 2026
RZ 8Peopsiääre 124,35 km8:56
RZ 9Mustvee 110,67 km9:49
RZ 10Peopsiääre 224,35 km11:10
RZ 11Mustvee 210,67 km12:03
RZ 12Kambja 123,74 km14:48
RZ 13Otepää 115,16 km16:05
RZ 14Kambja 223,74 km16:58
RZ 15Otepää 215,16 km18:05
RZ 16Tartu Vald1,76 km19:35
Neděle, 19. července 2026
RZ 17Kääriku 124,39 km10:05
RZ 18Kääriku 224,39 km12:15

Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.

Řečtí bohové mě konečně podpořili. Ogier po 15 letech ovládl Akropolis rallye

Oliver Solberg během první etapy portugalské rallye.

Startovní listina Estonské rallye 2026

Startující nejsou na letošní estonské rally nijak překvapiví – jede lídr Elfyn Evans, druhý v pořadí Takatomo Katsuta i třetí Sébastien Ogier.

Poprvé od Keni se vrací Esapekka Lappi a uvidíme i Olivera Solberga, loňského překvapivého šampiona. České jezdce tentokrát v listině nenajdeme.

Seznam posádek na WRC Estonsko 2026
ČísloPosádkaAuto
33Elfyn Evans, Scott MartinToyota GR Yaris Rally1
18Takamoto Katsuta, Aaron JohnstonToyota GR Yaris Rally1
99Oliver Solberg, Elliott EdmondsonToyota GR Yaris Rally1
5Sami Pajari, Marko SalminenToyota GR Yaris Rally1
1Sébastien Ogier, Vincent LandaisToyota GR Yaris Rally1
16Adrien Fourmaux, Alexandre CoriaHyundai i20 N Rally1
11Thierry Neuville, Martijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
4Esapekka Lappi, Enni MälkönenHyundai i20 N Rally1
95Jon Armstrong, Shane ByrneFord Puma Rally1
55Josh McErlean, Eoin TreacyFord Puma Rally1
22Mārtiņš Sesks, Renārs FrancisFord Puma Rally1

Kompletní startovní listinu najdou zájemci například na známém webu eWRC-results.com.

Výsledky 16. Delfi Rally Estonia 2026

Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (17. 7.)
Po 2. etapě (18. 7.)
Po 3. etapě (19. 7.)

Kde sledovat Delfi Rally Estonia 2026 live, přímý přenos

Na přímé přenosy z několika erzet se mohou těšit ti, kdo mají přístup ke kenálům Oneplay Sport. Dostupný je ale také oficiální live stream přes Rally TV, kdy měsíční předplatné vyjde na 10 €.

Navrátilec Solberg překvapivě opanoval Estonskou rallye, šampionát vede Tänak

Vítězové estonské rally WRC, historie

Od doby, co patří estonská rally mezi podniky WRC, se zde nejvíce dařilo Kalle Rovanperovi, který triumfoval hned třikrát. Obhájcem prvenství je ale Oliver Solberg.

Další triumfy už nepřidá domácí Ott Tänak, který po minulé sezoně ukončil kariéru. Loni tady byl druhý, v roce 2020 zvítězil a z dob, kdy ještě akce patřila pouze do estonského šampionátu, má další tři prvenství.

WRC Rallye Estonsko - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Oliver Solberg, Elliott EdmondsonToyota GR Yaris Rally1
2024Georg Linnamäe, James MorganToyota GR Yaris Rally2
2023Kalle Rovanperä, Jonne HalttunenToyota GR Yaris Rally1
2022Kalle Rovanperä, Jonne HalttunenToyota GR Yaris Rally1
2021Kalle Rovanperä, Jonne HalttunenToyota Yaris WRC
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Palán vs. Almazan ValienteTenis - - 16. 7. 2026:Palán vs. Almazan Valiente //www.idnes.cz/sport
16. 7. 10:00
  • 2.87
  • -
  • 1.35
Kumstát vs. BroskaTenis - - 16. 7. 2026:Kumstát vs. Broska //www.idnes.cz/sport
16. 7. 12:30
  • 1.86
  • -
  • 1.86
Den Ouden vs. BartoňTenis - - 16. 7. 2026:Den Ouden vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
16. 7. 12:30
  • 1.62
  • -
  • 2.19
Feistelová vs. SamsonTenis - - 16. 7. 2026:Feistelová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
16. 7. 12:30
  • 2.57
  • -
  • 1.43
Program a výsledky
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Výsledky

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