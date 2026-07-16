|WRC Estonsko 2026 - informace
|Datum:
|17. – 19. července 2026
|Místo:
|Estonsko
|Start:
|12:03 (1. den), 8:56 (2. den), 10:05 (3. den)
|Kde sledovat:
|Oneplay Sport, Rally TV
Harmonogram WRC Estonsko 2026 a mapa RZ
Vysoká rychlost, skoky a náročné technické úseky v lese. Závod WRC v Estonsku není pro jezdce snadný, letos se uskuteční už pošestnácté, mezi elitními podniky se jede pošesté.
Po celkem 18 šotolinových rychlostních zkouškách poznáme dalšího vítěze, celková délka všech RZ je letos 301,80 kilometrů. Méně se letos jelo pouze ve Švédsku a Chorvatsku.
Nejkratšími zkouškami jsou dvě superspeciálky v centrech měst Elva a Tartu, jinak jsou všechny měřené úseky delší než 10 kilometrů. Sedm se jich uskuteční v pátek, devět v sobotu a v neděli se rozhodne na dvou posledních erzetách.
|Pátek, 17. července 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|Kastre (shakedown)
|4,08 km
|7:01
|RZ 1
|Raanitsa 1
|21,45 km
|12:03
|RZ 2
|Karaski 1
|11,97 km
|12:56
|RZ 3
|Kanepi 1
|17,43 km
|13:49
|RZ 4
|Raanitsa 2
|21,45 km
|15:46
|RZ 5
|Karaski 2
|11,97 km
|16:39
|RZ 6
|Kanepi 2
|17,43 km
|17:32
|RZ 7
|Elva Linn
|1,72 km
|18:35
|Sobota, 18. července 2026
|RZ 8
|Peopsiääre 1
|24,35 km
|8:56
|RZ 9
|Mustvee 1
|10,67 km
|9:49
|RZ 10
|Peopsiääre 2
|24,35 km
|11:10
|RZ 11
|Mustvee 2
|10,67 km
|12:03
|RZ 12
|Kambja 1
|23,74 km
|14:48
|RZ 13
|Otepää 1
|15,16 km
|16:05
|RZ 14
|Kambja 2
|23,74 km
|16:58
|RZ 15
|Otepää 2
|15,16 km
|18:05
|RZ 16
|Tartu Vald
|1,76 km
|19:35
|Neděle, 19. července 2026
|RZ 17
|Kääriku 1
|24,39 km
|10:05
|RZ 18
|Kääriku 2
|24,39 km
|12:15
Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.
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Startovní listina Estonské rallye 2026
Startující nejsou na letošní estonské rally nijak překvapiví – jede lídr Elfyn Evans, druhý v pořadí Takatomo Katsuta i třetí Sébastien Ogier.
Poprvé od Keni se vrací Esapekka Lappi a uvidíme i Olivera Solberga, loňského překvapivého šampiona. České jezdce tentokrát v listině nenajdeme.
|Seznam posádek na WRC Estonsko 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|33
|Elfyn Evans, Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Takamoto Katsuta, Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|Oliver Solberg, Elliott Edmondson
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Sami Pajari, Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|Sébastien Ogier, Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Adrien Fourmaux, Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|4
|Esapekka Lappi, Enni Mälkönen
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|Jon Armstrong, Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|55
|Josh McErlean, Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
|22
|Mārtiņš Sesks, Renārs Francis
|Ford Puma Rally1
Kompletní startovní listinu najdou zájemci například na známém webu eWRC-results.com.
Výsledky 16. Delfi Rally Estonia 2026
Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (17. 7.)
|Po 2. etapě (18. 7.)
|Po 3. etapě (19. 7.)
Kde sledovat Delfi Rally Estonia 2026 live, přímý přenos
Na přímé přenosy z několika erzet se mohou těšit ti, kdo mají přístup ke kenálům Oneplay Sport. Dostupný je ale také oficiální live stream přes Rally TV, kdy měsíční předplatné vyjde na 10 €.
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Navrátilec Solberg překvapivě opanoval Estonskou rallye, šampionát vede Tänak
Vítězové estonské rally WRC, historie
Od doby, co patří estonská rally mezi podniky WRC, se zde nejvíce dařilo Kalle Rovanperovi, který triumfoval hned třikrát. Obhájcem prvenství je ale Oliver Solberg.
Další triumfy už nepřidá domácí Ott Tänak, který po minulé sezoně ukončil kariéru. Loni tady byl druhý, v roce 2020 zvítězil a z dob, kdy ještě akce patřila pouze do estonského šampionátu, má další tři prvenství.
|WRC Rallye Estonsko - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Oliver Solberg, Elliott Edmondson
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|Georg Linnamäe, James Morgan
|Toyota GR Yaris Rally2
|2023
|Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2021
|Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC