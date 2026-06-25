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Rallye Akropolis 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Kamil Jurek
  23:25

Elfyn Evans při Rallye Akropolis. | foto: AP

Osmým závodem ze čtrnáctidílného seriálu WRC 2026 je EKO Acropolis Rally v Řecku. V termínu 26. až 28. června uvidíme na startu i jednu českou posádku, startuje kompletní světová špička.
WRC Řecko 2026 - informace
Datum:26. – 28. června 2026
Místo:Řecko
Start:7:48 (1. den), 6:54 (2. den), 7:28 (3. den)
Kde sledovat:Oneplay Sport, Rally TV

Výsledky 70. EKO Acropolis Rally Greece 2026

Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (26. 6.)
2. etapa (27. 6.)
3. etapa (28. 6.)

Harmonogram WRC Řecko 2026 a mapa RZ

Drsné podmínky v podobě kamenitých horských terénů, k tomu vysoké teploty. S tím se musí vypořádat účastníci WRC v Řecku, která letos zažívá jubilejní 70. ročník.

Připraveno je celkem 17 šotolinových rychlostních zkoušek, řada erzet je delších než dvacet kilometrů. Celková délka všech RZ je letos 323,31 kilometrů.

Akropolis rallye začíná už ve čtvrtek krátkou superspeciálkou v Aténách, páteční program obsahuje 6 úseků. Stejná porce je připravena na sobotu, v neděli se závod dojede po čtyřech měřených úsecích.

Čtvrtek, 25. června 2026
RZMístoDélkaStart
-Loutraki (shakedown)3,34 km8:01
RZ 1EKO SSS1,56 km18:05
Pátek, 26. června 2026
RZ 2Bauxites22,97 km7:48
RZ 3Parnassos Mt22,28 km8:51
RZ 4Stiri 124,18 km10:14
RZ 5Elikon Mt17,80 km12:35
RZ 6Stiri 224,18 km13:46
RZ 7Thiva17,81 km15:56
Sobota, 27. června 2026
RZ 8Ghymno 119,60 km6:54
RZ 9Kolines21,30 km8:19
RZ 10Menalo Mt 115,01 km10:05
RZ 11Kefalari18,17 km11:58
RZ 12Ghymno 219,60 km15:39
RZ 13Menalo Mt 215,01 km18:05
Neděle, 28. června 2026
RZ 14Aghii Theodori 125,39 km7:28
RZ 15Loutraki 116,61 km8:35
RZ 16Aghii Theodori 225,39 km11:10
RZ 17Loutraki 216,61 km13:15

Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.

Jasná výhra a navýšení vedení v pořadí MS. Evans triumfoval v Japonsku už potřetí

Sébastien Ogier v akci během řecké Rallye Akropolis.

Startovní listina Akropolis rallye 2026

Mezi startujícími na letošní řecké rally nechybí ani lídr průběžného pořadí Elfyn Evans, jedou také Takamoto Katsuta, Oliver Solberg či Sami Pajari.

Akci si nenechá ujít ani legendární Sébastien Ogier, se Škodou Fabia RS Rally2 uvidíme na startu i Martin Prokopa s Michael Ernstem.

Seznam posádek na WRC Řecko 2026
ČísloPosádkaAuto
33Elfyn Evans, Scott MartinToyota GR Yaris Rally1
18Takamoto Katsuta, Aaron JohnstonToyota GR Yaris Rally1
99Oliver Solberg, Elliott EdmondsonToyota GR Yaris Rally1
5Sami Pajari, Marko SalminenToyota GR Yaris Rally1
1Sébastien Ogier, Vincent LandaisToyota GR Yaris Rally1
16Adrien Fourmaux, Alexandre CoriaHyundai i20 N Rally1
11Thierry Neuville, Martijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
95Jon Armstrong, Shane ByrneFord Puma Rally1
6Dani Sordo, Cándido CarreraHyundai i20 N Rally1
55Josh McErlean, Eoin TreacyŠkoda Fabia RS Rally2
22Mārtiņš Sesks, Renārs FrancisFord Puma Rally1
9Jourdan Serderidis, Frédéric MiclotteFord Puma Rally1
38Martin Prokop, Michal ErnstŠkoda Fabia RS Rally2

Kompletní startovní listinu najdou zájemci například na známém webu eWRC-results.com.

Kde sledovat EKO Rally Řecko 2026 live, přímý přenos

Přímé přenosy z několika erzet nabízí kanály Oneplay Sport, pro sledování kompletního programu poslouží například oficiální livestream přes Rally TV. Měsíční předplatné vyjde na 10 €.

Tänak vyhrál Rallye Akropolis a narušil nadvládu Toyoty

Vítězové řecké rally WRC, historie

Do bohaté historie tohoto závodu už se zapsala celá řada skvělých závodníků, z těch současných má dva tituly pouze Thierry Neuville.

Své loňské prvenství neobhájí Ott Tänak, po konci sezony totiž ukončil kariéru.

WRC Rallye Řecko - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Ott Tänak, Martin JärveojaHyundai i20 N Rally1
2024Thierry Neuville, Martijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
2023Kalle Rovanperä, Jonne HalttunenToyota GR Yaris Rally1
2022Thierry Neuville, Martijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
2021Kalle Rovanperä, Jonne HalttunenToyota Yaris WRC
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Curaçao vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Curaçao vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 300.00
  • 70.00
  • -
Ekvádor vs. NěmeckoFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Ekvádor vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.33
  • 4.00
  • 15.00
Tunisko vs. NizozemskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Tunisko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 25.90
  • 11.10
  • 1.11
Japonsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 2.00
  • 3.27
  • 3.85
Paraguay vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 26. 6. 2026:Paraguay vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
26. 6. 04:00
  • 2.60
  • 2.18
  • 4.33
Turecko vs. USAFotbal - Skupina D - 26. 6. 2026:Turecko vs. USA //www.idnes.cz/sport
26. 6. 04:00
  • 4.02
  • 4.23
  • 1.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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