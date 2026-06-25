|WRC Řecko 2026 - informace
|Datum:
|26. – 28. června 2026
|Místo:
|Řecko
|Start:
|7:48 (1. den), 6:54 (2. den), 7:28 (3. den)
|Kde sledovat:
|Oneplay Sport, Rally TV
Výsledky 70. EKO Acropolis Rally Greece 2026
Následující tabulka bude aktualizována po jednotlivých denních etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (26. 6.)
|2. etapa (27. 6.)
|3. etapa (28. 6.)
Harmonogram WRC Řecko 2026 a mapa RZ
Drsné podmínky v podobě kamenitých horských terénů, k tomu vysoké teploty. S tím se musí vypořádat účastníci WRC v Řecku, která letos zažívá jubilejní 70. ročník.
Připraveno je celkem 17 šotolinových rychlostních zkoušek, řada erzet je delších než dvacet kilometrů. Celková délka všech RZ je letos 323,31 kilometrů.
Akropolis rallye začíná už ve čtvrtek krátkou superspeciálkou v Aténách, páteční program obsahuje 6 úseků. Stejná porce je připravena na sobotu, v neděli se závod dojede po čtyřech měřených úsecích.
|Čtvrtek, 25. června 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|Loutraki (shakedown)
|3,34 km
|8:01
|RZ 1
|EKO SSS
|1,56 km
|18:05
|Pátek, 26. června 2026
|RZ 2
|Bauxites
|22,97 km
|7:48
|RZ 3
|Parnassos Mt
|22,28 km
|8:51
|RZ 4
|Stiri 1
|24,18 km
|10:14
|RZ 5
|Elikon Mt
|17,80 km
|12:35
|RZ 6
|Stiri 2
|24,18 km
|13:46
|RZ 7
|Thiva
|17,81 km
|15:56
|Sobota, 27. června 2026
|RZ 8
|Ghymno 1
|19,60 km
|6:54
|RZ 9
|Kolines
|21,30 km
|8:19
|RZ 10
|Menalo Mt 1
|15,01 km
|10:05
|RZ 11
|Kefalari
|18,17 km
|11:58
|RZ 12
|Ghymno 2
|19,60 km
|15:39
|RZ 13
|Menalo Mt 2
|15,01 km
|18:05
|Neděle, 28. června 2026
|RZ 14
|Aghii Theodori 1
|25,39 km
|7:28
|RZ 15
|Loutraki 1
|16,61 km
|8:35
|RZ 16
|Aghii Theodori 2
|25,39 km
|11:10
|RZ 17
|Loutraki 2
|16,61 km
|13:15
Mapy všech RZ najdete například na tomto webu.
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Jasná výhra a navýšení vedení v pořadí MS. Evans triumfoval v Japonsku už potřetí
Startovní listina Akropolis rallye 2026
Mezi startujícími na letošní řecké rally nechybí ani lídr průběžného pořadí Elfyn Evans, jedou také Takamoto Katsuta, Oliver Solberg či Sami Pajari.
Akci si nenechá ujít ani legendární Sébastien Ogier, se Škodou Fabia RS Rally2 uvidíme na startu i Martin Prokopa s Michael Ernstem.
|Seznam posádek na WRC Řecko 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|33
|Elfyn Evans, Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Takamoto Katsuta, Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|Oliver Solberg, Elliott Edmondson
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Sami Pajari, Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|Sébastien Ogier, Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Adrien Fourmaux, Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|Jon Armstrong, Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|6
|Dani Sordo, Cándido Carrera
|Hyundai i20 N Rally1
|55
|Josh McErlean, Eoin Treacy
|Škoda Fabia RS Rally2
|22
|Mārtiņš Sesks, Renārs Francis
|Ford Puma Rally1
|9
|Jourdan Serderidis, Frédéric Miclotte
|Ford Puma Rally1
|38
|Martin Prokop, Michal Ernst
|Škoda Fabia RS Rally2
Kompletní startovní listinu najdou zájemci například na známém webu eWRC-results.com.
Kde sledovat EKO Rally Řecko 2026 live, přímý přenos
Přímé přenosy z několika erzet nabízí kanály Oneplay Sport, pro sledování kompletního programu poslouží například oficiální livestream přes Rally TV. Měsíční předplatné vyjde na 10 €.
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Tänak vyhrál Rallye Akropolis a narušil nadvládu Toyoty
Vítězové řecké rally WRC, historie
Do bohaté historie tohoto závodu už se zapsala celá řada skvělých závodníků, z těch současných má dva tituly pouze Thierry Neuville.
Své loňské prvenství neobhájí Ott Tänak, po konci sezony totiž ukončil kariéru.
|WRC Rallye Řecko - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Ott Tänak, Martin Järveoja
|Hyundai i20 N Rally1
|2024
|Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|2023
|Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|2021
|Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC