Výsledek závodu je pro ně zničující, litoval Lewis Hamilton tým Ferrari

Lewis Hamilton kroužil vítězné kolo Velké ceny Bahrajnu, nemyslel však na sebe, ale na svého mladého soupeře. Na Charlese Leclerca, který byl nejrychlejším závodníkem po celý víkend a nevyhrál jen nešťastnou souhrou okolností. Respektive, kvůli nečekané závadě v pohonné soustavě stroje ferrari. „Má před sebou skvělou budoucnost a vyhraje ještě hodně závodů,“ řekl o svém novém soupeři.



„Tento víkend odvedlo Ferrari fantastickou práci, byli jasně lepší a výsledek závodu pro ně musí být zničující. My jsme měli obrovské štěstí,“ hodnotil úřadující mistr světa. „Naše auto nebylo tak rychlé jako ferrari, ale nedělali jsme chyby, drželi pohromadě jako tým a pomohla nám absolutní spolehlivost.“

Šťastné pódium v nešťastné situaci. Jedenadvacetiletý Charles Leclerc po závodě těžko hledal slova. Ještě ani nestihl zpracovat fakt, že vyhrál sobotní kvalifikaci a už se musel vypořádat s tím, že smolně přišel o vítězství v nedělním závodě.

„Měl jsem štěstí v nešťastné situaci. Ztratil jsem výkon a přišel bych dokonce o stupně vítězů, ale zachránil mě výjezd zpomalovacího vozu. Kvůli závadě jsme měli problém i s benzinem, do cíle by možná nestačil, vůbec nevím, na jakém místě bych skončil, pokud by se pokračovalo v normálním závodním tempu,“ popisoval na tiskové konferenci Leclerc.

Ferrari nemělo šťastný den, ale jedno pozitivum si z pouštního království do Číny poveze. Po Velké ceně Austrálie, kde výkonnostně nestačilo, dorazilo do Bahrajnu s nejsilnějšími monoposty. „Samozřejmě, jsem extrémně zklamaný. Ale, jak už jsem řekl dříve, nikdy se nedívám na výsledky, ale na potenciál ke zlepšení. A ten máme obrovský,“ vysvětlil monacký závodník.

Za čtrnáct dní v Číně čeká jezdce i týmy formule 1 další rychlá trať a další napínavý závod, bude mít tentokrát Ferrari více štěstí? A potvrdí Charles Leclerc to, co v Bahrajnu pouze naznačil? Tedy, že je rychlejším jezdcem než Sebastian Vettel.