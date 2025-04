„Docela tomu věřím. Budu se porovnávat s lidmi, kteří v tom určitě neseděli jen dvakrát jako já. Nastat to může, ale udělám vše, aby se to nestalo,“ nebojí se nové výzvy dvojnásobný vítěz nejtěžší rallye světa. Czech Truck Prix je v kalendáři o posledním srpnovém víkendu.

Rozmlouval vám to někdo, třeba vaše žena?

Moje žena už tyhle moje aktivity úplně vzdala. (smích) Nikdo mi to nerozmlouval, jen já sobě. Jestli a proč. Když jsem to řekl tátovi, povídá: To je dobrý, běž si zajezdit! Jak zajezdit? Budu muset závodit, je tam konkurence, víc kamionů na trati, okolo nich budu muset nějak fungovat, na což nejsem zvyklý. To je určitě jedna z hlavních věcí, která mi bude vadit, zpomalovat mě a zasahovat do výsledků závodu.