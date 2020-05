Lorenzo při své online premiéře vyhrál virtuální Velkou cenu Británie

Lorenzo jezdil za Yamahu osm let do roku 2016, poté strávil dvě sezony v Ducati a loni byl v Hondě. V minulém roce se ale i vinou vážných zranění trápil a v listopadu ukončil nejen angažmá v Hondě, ale i celou závodní kariéru.

Ze šampionátu ale trojnásobný mistr světa v královské třídě nezmizel, stal se hlavním evropským testovacím jezdcem Yamahy. Za ni dnes Lorenzo na virtuálním okruhu v Silverstonu absolvoval svůj debut v online seriálu, a hned vítězný. Za ním skončil jeho krajan Tito Rabat, třetí byl Francouz Fabio Quartararo. Také ti se dostali ve virtuální Grand Prix na stupně vítězů poprvé.

Lorenzo se měl letos vrátit na divokou kartu i do reálného MS. Za Yamahu měl jet v červnu ve Velké ceně Katalánska, nicméně vzhledem k pandemii koronaviru a nutnosti omezit počet zúčastněných Mezinárodní motocyklová federace rozhodla, že letos žádní jezdci na divoké karty startovat nebudou.

Šampionát byl přerušen po prvním závodě v Kataru, do kterého navíc zasáhli jen jezdci nižších kategorií Moto2 a Moto3. Následné Velké ceny byly odloženy či zrušeny. Aktuálně prvním závodem kalendáře je Grand Prix České republiky, která by se měla v Brně jet 9. srpna. Promotér seriálu Dorna ale jedná o možnosti, že by MS začalo v polovině července ve Španělsku.