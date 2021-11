VIDEO: Zpátky do pohádky. Jak Enge krotil formuli 1 v Mostě

Enge slavil v říjnu v modrém monopostu Prost AP04. Přesně s tím, s kterým absolvoval tři Velké ceny jako první a dosud jediný Čech.

„Hrozně jsem se těšil, až se v něm zase svezu. Nedá se to popsat. Jen když uberete plyn, je to, jako když v sériovém autě šlápnete naplno na brzdu. Snažil jsem se každý okamžik zapsat do paměti a maximálně užít,“ líčil po dvou exhibičních jízdách.

Svoji formuli z roku 2001 vypátral ve francouzském Magny-Cours, její majitel ji stále udržuje a provozuje. „Nebylo jednoduché sem vůz dostat, ale o to větší motivaci jsem měl.“



Podařilo se, a když vyjížděl z boxů, obklopily Engeho houfy fanoušků.

Oslavami výročí dvaceti let od startu v F1 vyvrcholila i letošní mimořádně nabitá sezona Autodromu Most.

Pořádal mistrovství světa superbiků, mistrovství Evropy tahačů, evropskou sérii NASCAR, světový šampionát vytrvalostních motocyklů a Světový pohár cestovních vozů FIA WTCR.

Program na rok 2022 oznámí autodrom ve druhé půlce listopadu.