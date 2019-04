Vettel svádí problémy Ferrari na pneumatiky. Nám nesedí, Mercedesu ano

Podle Vettela jsou nové pneumatikové směsi, které společnost Pirelli vyrobila pro Grand prix, klíčem k úspěchu v letošní sezoně. Správná práce s nimi je hlavním faktorem úspěchu. A Mercedesu se to daří mnohem lépe než stáji, která byla před sezonou největším favoritem.



„Bojujeme s tím, abychom dostali gumy do optimální provozní teploty, do jejich provozního „okna“. Tohle bylo například jasnou příčinou toho, proč jsme v sobotu v Baku prohráli boj o pole position. Ochladilo se a nám přestaly pneumatiky fungovat,“ popisoval německý závodník.

Problémy poté pokračovaly také v úvodní fázi vlastní Velké ceny Ázerbájdžánu, kdy měl Sebastian Vettel na voze měkčí, kvalifikační pneumatiky a také koncem závodu, kdy zase na to samé obutí přešel Charles Leclerc s druhým ferrari. „Myslím, že máme vše proto, abychom vyhrávali, ale neumíme poskládat vše správně dohromady,“ vysvětloval čtyřnásobný mistr světa. „Bude to ještě boj, v tomto ohledu je to pro nás náročnější než minulý rok.“

„První sada pneumatik v závodě byla hodně špatná. Nedokázal jsem gumy dost zahřát,“ říká Vettel. „Byly moc studené a rychle se poničily. Když se konečně dost zahřály, už byly moc odrolené, takže nikdy se nedostaly do plného provozu. Nedokázal jsem kvůli tomu být konzistentní a neměl jistotu při řízení.“

Pravdivost Vettelových informací potvrzuje fakt, že po přezutí na tvrdší směs problémy zmizely. Po městském okruhu v ázerbájdžánském Baku náhle létala rudá střela. Auto je dobré, jen mu nesedí některé z letošních pneumatik. A na tom musí Ferrari zapracovat. „Hodně mě překvapilo, že po zastávce v boxech bylo vše jinak. Mohl jsem jet naplno, mohl jsem závodit a konečně jsem si to trochu užíval.“

Před stájí Ferrari je stále hodně práce. Vědí, že mají problémy, vědí, že nedokáží pracovat s pneumatikami, ale nevědí, proč. Něco je na jejich monopostu špatně, jak říká Vettel. „Bude to náročné, musíme zabrat a zapracovat na autě v každém směru. Před Barcelonou nejsme favorité, ale máme pro tento okruh hodně dat. Třeba zjistíme o našem voze víc,“ dodal stále jeden z favoritů mistrovství světa F1.