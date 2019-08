Verstappen po prohře v Maďarsku: Žádné zklamání, vidím věci příští

Mladý závodník Red Bullu dokázal poprvé v sezoně přetlačit v kvalifikaci oba zástupce Mercedesu. Bylo to těsné, ale startoval z první pozice na roštu jako hlavní favorit na vítězství.



Naprostou většinu závodu se zdálo, že vše dopadne pro Red Bull podle plánů. Verstappen byl rychlý a nedělal chyby. Stejně tak jeho tým. Mercedesu však vyšla nápaditá strategická hra, když Hamiltona poslal dvacet kol před cílem k druhé výměně pneumatik, aby zkusil na čerstvých gumách stíhací jízdu. Když se poté chvíli před šachovnicovou vlajkou dostal Brit až těsně k vedoucímu Verstappenovi, ten neměl šanci.

Proč také on nezajel do boxů pro nové gumy? „To by nedávalo smysl, protože bych se na dráhu vrátil za Hamiltonem a byl by předčasný konec souboje o první místo,“ vysvětloval Verstappen. Jeho soupeř totiž za jediné kolo na nových gumách získal dvě vteřiny, které by mu k udržení před Verstappenem v případě jeho zastávky stačily. „Měl jsem jedinou možnost - pokračovat dál. Což jsem udělal.“

„Jel jsem zcela na hraně, abych Lewise udržel za sebou, ale bylo to téměř nemožné. A potom jsem si odrovnal pneumatiky,“ popisoval závěr závodu mladý jezdec. „Když mě předjel, nebyl jsem moc zklamaný. Věděl jsem, že se blíží. To se prostě stává. Byli rychlejší a od začátku jsme věděli, že s pneumatikami je na tom Lewis o trochu lépe. Nemám proč být smutný, dnes se nám potvrdilo, že míříme správným směrem. Příště budeme mnohem silnější.“

Verstappen poté naznačil, že Hamilton měl jako druhý jezdec v pořadí výhodu. Mohl zkusit nečekaný strategický moment, v případě neúspěchu by ho totiž risk nic nestál. „Pokud jste na druhém místě, můžete vyzkoušet strategii dvou zastávek. Buď zůstanete druhý, nebo se dostanete vpřed jako dnes Lewis. Jako lídr závodu nemůžu takto riskovat, musím reagovat a pokrývat soupeřovy útoky.“

Pokud by Hamilton nejel podruhé do boxů, Verstappen je přesvědčený, že by vedení udržel. „Do první zastávky neměl jedinou šanci, v posledním sektoru trati jsem byl hodně rychlý. Poté na tvrdých gumách pár nadějných pokusů měl, ale ty byly většinou způsobeny pomalejšími jezdci, které jsme předjížděli a díky kterým se mohl hodně přiblížit. Pokud bychom takto dojeli do cíle, myslím, že bych první místo udržel. Jak přezul na měkčí gumy, bylo jasné, že to bude problém,“ komentoval vývoj souboje jezdec Red Bullu. „Nakonec jsme také skončil podruhé v boxech, jsem rád, že mám nejrychlejší kolo. Ten bod může koncem roku hrát roli v pořadí šampionátu,“ naznačil.