Věřím, že jsme rychlejší než loni, líčí Pech před Šumavou. Nervózní zatím není

„Nervozitu pocítím až těsně před startem. Ale hlavně se s Petrem hodně těšíme. Celý rok jsme pracovali na tom, abych se auto naučil ovládat a měl jistotu. Zkoušeli jsme různá nastavení, tuhosti pružin, tlumičů. Jsem přesvědčený, že posun jsme udělali, a věřím, že budeme rychlejší,“ řekl Pech.
Rallye Šumava Klatovy
Šmucler Rallye Šumava Klatovy, úvodní závod mistrovství ČR v rallye, startuje v pátek, slavnostní zahájení se uskuteční v 18.45 na klatovském náměstí Míru. Pořadatelé připravili 11 rychlostních zkoušek o celkové délce 154,27 km. Šest z nich se jede v sobotu, hned dvakrát (12.30 a 16.50) absolvují piloti RZ Vlastějov Hlavňovice, která je totožná s tratí, na které se v rámci Středoevropské rallye jel už dvakrát závod seriálu MS. Doprovodnou akcí je tradičně Historic Vltava Rallye, nově jako součást evropského šampionátu Pre-2000.
V březnu jste auto testovali na německé Erzgebirge Rallye, byla z toho stříbrná pozice. Co vám ten závod ukázal?
Tam jsme si chtěli všechno záměrně ověřit na neznámé trati. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, a drželi se striktně vlastností auta a napsaného rozpisu. Povedlo se to perfektně. Na rozdíl od českých závodů tam byl po každých dvou erzetách servis, mohli jsme tak na autě udělat nějaké změny a vzápětí si je ověřit. I konkurence byla rychlá, byl to povedený test před sezonou.
Co od domácího šampionátu očekáváte?
Samozřejmě chceme být co nejvýš. Ale konkurence je velká, to nemá ve světě obdoby. Co se děje na českém šampionátu, je něco fantastického. Nejedou jen dva jezdci o první místo, i další přední umístění mají velkou cenu a musíte o ně bojovat. Nechci říkat nějaké konkrétní cíle. Necháme to na Šumavu, pak na Krumlov, jak se rozjedeme.
Na podzim jste měl před Středoevropskou rallye možnost na Krumlovsku testovat citroën s továrními jezdci francouzské stáje. Co vám ta možnost poskytla?
Jezdil tam s námi Léo Rossel, pro nás bylo důležité poměřit se s ním na stejné trati, porovnat data, nastavení podvozku. Nakonec se ukázalo, že na té české trati máme to nastavení možná ještě o krůček lepší. Dokonce od nás něco okopírovali a mistrovství světa jeli s podobným nastavením. Byla to taková satisfakce za tu naši roční dřinu a zkoušení.
Rallye Šumava je pro vás domácí soutěží. Které úseky budou letos největší výzvou?
Pořadatelé použili právě něco z mistrovství světa. Bude to nové a těžší. Keply jsme v předchozích letech jeli, ale ve zkrácené podobě. Teď mají více než dvojnásobek kilometrů, jsou mnohem těžší. (RZ Vlastějov – Hlavňovice měří 21,95 km, pozn. aut.) Větší část vede prostory CHKO Šumava, kam se normálně s autem nemůžete dostat.
Mimochodem, právě na RZ Keply při závodě MS havaroval legendární Sébastien Ogier.
Měl z toho úseku respekt, což je správné a hlavní předpoklad k tomu, aby se to povedlo. Keply jsou specifické v tom, že tam celý rok prakticky není provoz. Cesty jsou prorostlé mechem, je tam hodně skákání přes kořeny, cesta z kopce dolů. Opravdu velký padák, rozbitá asfaltka. Bude to hodně náročné.
Co atraktivní Koráb u Kdyně?
Další výzva, byť to tam známe dokonale z obou směrů. Fantastické kilometry pro nás i pro diváky, kteří oblehnou serpentiny. Vrací se i Čínovský okruh, který se loni nejel kvůli obchvatu Klatov. A zajímavá bude poslední Zdebořická erzeta. Tam je v lese dlouhý šotolinový úsek, trochu exotika, protože u nás se smykem po šotolině moc nejezdí.