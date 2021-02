Velká cena Vietnamu F1 se letos pojede. Nejspíš v Portugalsku

V Algarve závodili jezdci formule 1 poprvé v loňské sezoně, kterou výrazně poznamenala pandemie koronaviru. Portugalsko ve výrazně upraveném kalendáři převzalo pořadatelství jedné z Grand Prix na konci října.

Potvrzení portugalské zastávky, o níž se mluvilo už dříve, zkomplikovalo zhoršení epidemické situace v zemi. Portugalsko po prudkém nárůstu případů v polovině ledna vyhlásilo celonárodní uzávěru.

Sezona by měla po přesunu australské Grand Prix na listopad začít 28. března v Bahrajnu, který může uspořádat i dvě Velké ceny, pokud by se v Portugalsku jet nemohlo. Druhý v pořadí je zatím v kalendáři závod v Imole, kde se pojede 18. dubna. Portugalsko by mělo přijít na řadu jako třetí.