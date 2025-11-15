Salač odstartuje ve Valencii do posledního závodu Moto2 v sezoně z páté řady

Autor: ,
  15:04
Filip Salač odstartuje do závěrečného závodu motocyklového mistrovství světa z páté řady. Ve Valencii český jezdec týmu Elf Marc VDS obsadil v kvalifikaci třídy Moto2 třinácté místo.

Filip Salač v kvalifikaci na Velkou cenu Valencie. | foto: ČTK

Salačovi v pátečním tréninku o pouhé čtyři tisíciny sekundy unikl přímý postup do druhé části kvalifikace, ale dnes si účast mezi nejlepšími osmnácti jezdci zajistil. V úvodních kvalifikačních jízdách zajel čtvrtý čas a obsadil poslední postupové místo.

Na začátku bojů o umístění na startovním roštu pak figuroval dokonce na vedoucí pozici, ale postupně se propadl. Za vítězným Danielem Holgadem zaostal o 603 tisícin sekundy. Španělský pilot vybojoval čtvrtou pole position v sezoně.

Moto2 je jediná nerozhodnutá třída v seriálu. Titul má na dosah Brazilec Diogo Moreira, při náskoku 24 bodů před Španělem Manuelem Gonzálezem mu stačí v neděli dojet na 14. místě. V kvalifikaci byl devátý, González šestý. Salačovi před posledním závodem patří celkově 16. pozice s jednobodovou ztrátou na Nizozemce Collina Veijera.

Velká cena Valencie, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů - kvalifikace:

Moto3: 1. A. Fernández 1:36,990, 2. Almansa (oba Šp./Honda) -0,136, 3. Quiles (Šp./KTM) -0,175.

Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 1:31,715, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,158, 3. Agius (Austr./Kalex) -0,171, ...13. Salač (ČR/Boscoscuro) -0,603.

MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:28,809, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) -0,026, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -0,044.

15:00 sprint.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. HlubinaFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2025:Vítkovice vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Blansko vs. Slovácko BFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2025:Blansko vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 3.09
  • 3.30
  • 1.85
Vsetín vs. HraniceFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2025:Vsetín vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 1.55
  • 3.87
  • 3.85
Sinner vs. De MinaurTenis - - 15. 11. 2025:Sinner vs. De Minaur //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 0:0
  • -
  • -
  • 33.00
Kazachstán vs. BelgieFotbal - Skupina J - 15. 11. 2025:Kazachstán vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 3.80
  • 3.20
  • 2.00
Slavia vs. PísekHázená - 9. kolo - 15. 11. 2025:Slavia vs. Písek //www.idnes.cz/sport
Živě24:19
  • 1.04
  • 15.00
  • 16.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla

Česká snowboardistka Šárka Pančochová spadla v obou semifinálových jízdách na...

Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...

Salač odstartuje ve Valencii do posledního závodu Moto2 v sezoně z páté řady

Filip Salač v kvalifikaci na Velkou cenu Valencie.

Filip Salač odstartuje do závěrečného závodu motocyklového mistrovství světa z páté řady. Ve Valencii český jezdec týmu Elf Marc VDS obsadil v kvalifikaci třídy Moto2 třinácté místo.

15. listopadu 2025  15:04

Shiffrinová suverénně ovládla slalom v Levi, Češky skončily v prvním kole

Mikaela Shiffrinová po triumfu ve slalomu v Levi.

Úvodní slalom sezony v Levi vyhrála suverénně Američanka Mikaela Shiffrinová a připsala si 102. vítězství ve Světovém poháru. Ve finském středisku za polárním kruhem triumfovala třicetiletá lyžařka...

15. listopadu 2025  11:26,  aktualizováno  14:23

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

15. listopadu 2025  13:59

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

15. listopadu 2025  13:45

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Carlos Alcaraz zahrává míček na Turnaji mistrů.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje mužského okruhu ATP v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začal v...

14. listopadu 2025  23:31,  aktualizováno  15. 11. 13:40

Dvě premiéry i ostudně prázdná hala. Jak mladé Češky vykročily za záchranou

Lucie Havlíčková (vpravo) a Dominika Šalková slaví výhru ve čtyřhře v utkání...

Lepší vstup do baráže si přát nemohly, české tenistky na úvod své záchranářské mise smetly ve Varaždínu Kolumbii 3:0 bez ztráty setu. Na hladkém triumfu se podílely i dvě debutantky v týmové soutěži...

15. listopadu 2025  12:43

Přemýšlejte o své smrtelnosti. Obzvlášť v horách. Pančochová o 180 sekundách děsu

Premium
Snowboardistka Šárka Pančochová v Copper Mountain.

Jízda v nekonečné vrstvě prašanu, který kolem vás vytváří sněhová oblaka. I když jste po prsa ve sněhu, stále svištíte po svahu dolů. Čtyřnásobná olympionička Šárka Pančochová takový pocit zažila....

15. listopadu 2025

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

15. listopadu 2025  11:46

Gabrielovi: rivalové, ale hlavně bratři. Přejeme si úspěch, o derby mlčíme

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Vlevo Jakub...

V El Nordiku, nejvyšponovanějším zápase basketbalové ligy, stojí sourozenci Gabrielovi každý na jiné straně. Ale bratrovražedný souboj od nich nečekejte.

15. listopadu 2025  10:29

NHL vybírá pořadatele Světového poháru, jasno má být během olympiády

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins k novinářům v Avicii aréně promluvil šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Perušič se Schweinerem zahájili obhajobu zlata z MS drtivou výhrou nad Tožany

David Schweiner pod dohledem Ondřeje Perušiče přihrává míč.

Mistři světa v plážovém volejbale Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zahájili v Adelaide obhajobu drtivou výhrou 21:5, 21:11 nad Tožany Koffim Kotokou a Kuamivim Samanim. Marie-Sára Štochlová s...

15. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  9:46

Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy! A Kladno poslechlo

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Oslavy bez poskvrny. Hokejové Kladno si v pátek užívalo 101. narozeniny, fanoušci mávali transparenty, psali vzkazy na tabuli, děti se zakously do dortu a do slavnostní nálady přispěli i hráči....

15. listopadu 2025  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.