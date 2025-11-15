Salač odstartuje ve Valencii do posledního závodu Moto2 v sezoně z páté řady

Salačovi v pátečním tréninku o pouhé čtyři tisíciny sekundy unikl přímý postup do druhé části kvalifikace, ale dnes si účast mezi nejlepšími osmnácti jezdci zajistil. V úvodních kvalifikačních jízdách zajel čtvrtý čas a obsadil poslední postupové místo.
Na začátku bojů o umístění na startovním roštu pak figuroval dokonce na vedoucí pozici, ale postupně se propadl. Za vítězným Danielem Holgadem zaostal o 603 tisícin sekundy. Španělský pilot vybojoval čtvrtou pole position v sezoně.
Moto2 je jediná nerozhodnutá třída v seriálu. Titul má na dosah Brazilec Diogo Moreira, při náskoku 24 bodů před Španělem Manuelem Gonzálezem mu stačí v neděli dojet na 14. místě. V kvalifikaci byl devátý, González šestý. Salačovi před posledním závodem patří celkově 16. pozice s jednobodovou ztrátou na Nizozemce Collina Veijera.
Velká cena Valencie, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů - kvalifikace:
Moto3: 1. A. Fernández 1:36,990, 2. Almansa (oba Šp./Honda) -0,136, 3. Quiles (Šp./KTM) -0,175.
Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 1:31,715, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,158, 3. Agius (Austr./Kalex) -0,171, ...13. Salač (ČR/Boscoscuro) -0,603.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:28,809, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) -0,026, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -0,044.
15:00 sprint.