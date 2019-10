Hamilton chce další titul světového šampiona slavit v Austinu. Vítězstvím

Hamilton však do Austinu přijede s myšlenkami na vítězství, protože v Americe se mu daří. Čtyřiatřicetiletý Brit vyhrál šest z posledních osmi závodů v USA. Poprvé uspěl ještě na okruhu v Indianapolisu, zbývajících pět triumfů už zaznamenal na trati v Texasu, kde až loni jeho čtyřletou nadvládu ukončil Kimi Räikkönen.

Program Velké ceny USA odstartují páteční tréninky, kvalifikace je na programu v sobotu od 22 hodin SEČ. Nedělní závod odstartuje o hodinu dříve.

Hamilton by navíc chtěl stylově oslavit šestý titul mistra světa, což by se mu po rekordním sedminásobném šampionovi Michaelu Schumacherovi povedlo jako teprve druhému pilotovi v historii. „Okruh je skvělý, daří se mi tam, takže se těším a uvidíme, jestli se nám to povede,“ prohlásil pilot Mercedesu.

Hamilton má tři závody před koncem seriálu na prvním místě průběžného pořadí na kontě 263 bodů a před Bottasem vede o 74 bodů. Hamiltonovi tak titul zajistí i osmé místo, protože v případě rovnosti bodů by v jeho prospěch rozhodlo deset vítězných Velkých cen.

Pokud by navíc britský jezdec v Texasu zvítězil, připsal by si 84. úspěch v kariéře a přiblížil by se i dalšímu Schumacherovu rekordu. Slavný německý pilot má na prvním místě historického pořadí 91 prvenství, třetí je s 53 vítěznými Velkými cenami Sebastian Vettel z Ferrari.

Právě italská stáj přijede do USA s jasným cílem napravit nepovedená vystoupení z posledních závodů. Ferrari totiž ovládlo šest kvalifikací za sebou, v posledních dvou Velkých cenách dokonce oba jeho vozy stály v první řadě, ale poslední tři závody vyhrál Mercedes.

Momentky z loňského závodu v Austinu.

„Šest pole position za sebou jsme proměnili jen ve tři vítězství, přitom jsme z toho měli vytěžit mnohem víc,“ řekl šéf Ferrari Mattia Binoto. Italská stáj zásluhou Räikkönena ovládla loňský závod v Austinu, ale finský pilot nyní závodí za stáj Alfa Romeo.

Na vítězství, které v Americe dosud vždy patřilo vítězi nebo druhému jezdci kvalifikace, bude pomýšlet i Max Verstappen. Pilotovi Red Bullu nevyšel minulý závod v Mexiku, kde ho o pole position připravil trest a v závodě poté skončil až šestý. Další motivací pro něj bude i start v jubilejním 100. závodě ve formuli 1.