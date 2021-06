ONLINE: Verstappen hájí vedení v šampionátu. Jede se Velká cena Štýrska F1

Tým Red Bull ovládl tři závody za sebou, Max Verstappen poskočil do čela šampionátu formule 1 a mistrovský Mercedes se dostal do problémů. Lewis Hamilton potřebuje nutně vyhrát. Na domácím okruhu rakouské stáje to však nebude mít snadné. Sledujte od 15 hodin podrobně online.