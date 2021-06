Kvalifikaci na GP Štýrska vyhrál Verstappen, hned za ním bude Hamilton

Bottas však z druhé příčky do závodu neodstartuje, neboť za páteční smyk v boxech dostal trest a propadne se tak až na páté místo. Vedle Verstappena proto začne úřadující šampion Lewis Hamilton a na třetí místo se posune Lando Norris z McLarenu.

„Zatím se nám tu daří a auto je velmi dobré. Nebylo snadné udělat čisté kolo, protože byl na trati celkem provoz, ale ten první čas nakonec stačil. Jsem velmi rád, že se mi podařilo na domácí trati získat pole position. Je mi ale jasné, že to v závodě bude velmi těžké,“ uvedl v televizním rozhovoru Verstappen.

Třiadvacetiletý Nizozemec, který vede šampionát před Hamiltonem o 12 bodů, navázal na předchozí vítězství v pátečních trénincích a pokusí se v závodě na trati ve Spielbergu vyhrát, stejně jako se mu to povedlo v letech 2018 a 2019. Nejrychlejšího času, který jako jako jediný stlačil pod minutu a čtyři vteřiny, dosáhl hned při první jízdě v závěrečné části. Získal tak šestou pole position v kariéře, třetí v této sezoně a druhou za sebou. Jeho týmový kolega Sergio Pérez zahájí závod díky penalizaci Bottase ze čtvrté pozice.

„Škoda toho trestu, byla to těsná kvalifikace. Ve druhém a třetím tréninku jsem sice ztrácel, ale už se v tom autě cítím lépe. Věděli jsme, že mě čeká penalizace, takže jsme se snažili zvolit do závěrečné části co nejlepší možnosti. Zítra bude nový den a pokusíme se v závodě zaútočit na Red Bull,“ slíbil Bottas.

Max Verstappen při kvalifikaci na Velkou cenu Štýrska formule 1.

To Hamilton, jenž ve Štýrsku obhajuje loňské vítězství, nedokázal Verstappenovu tempu konkurovat. Na start z prvního místa čeká čtyři závody po sobě, naposledy uspěl v květnové GP Španělska.

„Red Bull je tu zatím velmi rychlý. Z mé strany to nebyly zrovna povedené časy, ale po penalizaci Valtteriho jsem se přeci jen dostal do přední řady. Udělám v závodě vše, co půjde, abych se porval o úspěch. Ač si nemyslím, že bychom byli tak rychlí, abychom mohli Red Bull předjet, věřím, že se nám podaří s nimi držet krok,“ řekl Hamilton.

Do první desítky se podařilo dostat i Pierru Gaslymu a Júkimu Cunodovi z AlphaTauri, kteří odstartují z šesté respektive osmé příčky. Na desátém místě je Lance Stroll z Aston Martinu, jeho týmový kolega Sebastian Vettel zahájí jako čtrnáctý.

Z první části se neprobojovali Nicolas Latifi z Williamsu a Esteban Ocon z Alpine, jenž byl přitom v pátečním druhém tréninku třetí. Šestnáctého Latifiho dělilo v úvodní sekci od nejrychlejšího Verstappena jen necelých sedm desetin sekundy.

Velká cena Štýrska odstartuje v neděli v 15:00.