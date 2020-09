Rána a kolo pryč. Sainzův závod ukončila bizarní nehoda

V tlačenici prvního kola není nic výjimečného, když někdo z jezdců vjede do únikové zóny. Vždyť druhou zatáčku těsně před Sainzem projel „zkratkou“ mezi cedulemi i nakonec v cíli druhý Max Verstappen. Ladně prokličkoval, prolétl úzkým průjezdem a zařadil se zpátky na své místo v závodním poli.

Možná i proto, že Sainz viděl sebevědomý průjezd nizozemské hvězdy, pokusil se o stejný kousek. Nezpomalil a vlétl do zúžení v plné rychlosti. Ale směr jeho nájezdu nebyl ideální, byl o trochu více vpravo, než bylo potřeba, a nestihl se vyhnout bariéře.

„Neměl jsem vůbec dobrý start, na kluzké straně dráhy mi podklouzla kola a dostal jsem se mezi pomalejší jezdce. V nájezdu do druhé zatáčky mě zatlačili ke straně, šel jsem do lehkého smyku, a tak jsem se rozhodl radši projet mezi cedulemi. Bylo to na poslední chvíli, takže jsem měl špatný nájezdový úhel, špatně jsem odhadl svou rychlost a následoval tvrdý náraz do zdi,“ popisoval španělský pilot, který už má na příští sezonu podepsanou smlouvu s Ferrari, kde usedne vedle Leclerca.

Bariéra se při střetu s mclarenem ani nehnula, vůz přišel o levé přední kolo. Když se oranžové auto dosmýkalo na opačnou stranu dráhy, pneumatika i ráfek jen smutně visely na bezpečnostních úchytech. Zavěšení bylo pryč. A Sainz měl štěstí v neštěstí, nechybělo mnoho, aby bezmocného pilota v neovladatelném monopostu trefil některý z jeho soupeřů. A prudké nárazy do bočnice patří mezi vůbec nejnebezpečnější nehody motorsportu.

„Byla to moje chyba, můj špatný úsudek. Za nehodu můžu jen já. Ale stejně si myslím, že ta zatáčka by vůbec neměla existovat. Na průjezd není vůbec hezká a vznikají v ní takové nebezpečné situace,“ pustil se závodník do kritiky ruského okruhu.

Carlos Sainz Jr. ze stáje McLaren na tiskové konferenci

Pro tým McLaren nebyla Velká cena Ruska vůbec šťastná. Také jeho druhý pilot Lando Norris nezískal body. Po celých 300 kilometrů bojoval s rozbitým vozem. V první zatáčce najel na úlomky karbonu z jiného vozu a poškodil si řízení. „Neuvěřitelně těžký závod,“ postěžoval si nakonec až patnáctý jezdec v cíli. „Vydal jsem se ze všech sil, bohužel to nestačilo.“

Třetí místo McLarenu v Poháru konstruktérů je tak náhle v ohrožení. Už jen dva body v celkovém pořadí ztrácí tým Racing Point, o dalších pět je zejména díky skvělým jízdám Daniela Ricciarda stáj Renault.