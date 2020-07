Kolize s Hamiltonem mě připravila o vítězství, smutnil po závodě Albon

Alexander Albon si v Rakousku počínal jako zkušený matador. Možná nebyl tak rychlý jako týmový kolega Max Verstappen, který musel kvůli technickým problémům odstoupit už v jedenáctém kole, ale skvěle využíval potenciál svého vozu a byl vždy na správném místě.

Za šanci na vítězství mohl děkovat odvážné taktice stáje Red Bull. Není to zdaleka poprvé, kdy stratégové rakouské ekipy šli do risku. A není to ani poprvé, co se to ukázalo být správnou volbou. Zatímco tedy při druhém výjezdu zpomalovacího vozu mercedesy a mclareny zůstaly na dráze, Albon zamířil k mechanikům pro nové měkké pneumatiky.

„Když jsem jel do boxů, netušil jsem, zdali je to správné volba. Ale jakmile jsem byl zpět na trati a vrátil se na čtvrtém místě, bylo mi jasné, že mám velkou šanci,“ popisoval Albon.

Na červeně značených gumách měl deset kol před cílem rychlost, které nemohli Bottas ani Hamilton konkurovat. Lídři podniku v černých strojích měli na vozech 25 okruhů staré tvrdé gumy. Nebylo tedy překvapením, že se Albon hned vrhl do čtvrté zatáčky vedle Lewise Hamiltona. Mistr světa se bránil, co mu síly stačily.

Jenže ani jeho síly nestačily a z pravotočivé zatáčky jako první vyjížděl vůz Red Bullu, ačkoliv vnějškem, Albon se už posunul na druhé místo. Ovšem Hamilton své auto ve stopě neudržel a monoposty se srazily koly i bočnicemi. Zatímco Brit pokračoval v závodě bez zdržení, Albon se s vozem otočil na dráze a vypadl z desítky nejlepších.

„Je to ještě čerstvé, takže musím být opatrný, co řeknu,“ sdělil po projetí cílem Thajec, který závodně vyrostl v Anglii. „Ačkoliv byl Mercedes hodně rychlý, naši stratégové odvedli skvělou práci a cítil jsem, že můžu vyhrát. Naše auto bylo náhle nejrychlejší na trati.“

Při posouzení viny svého soupeře byl nakonec Albon opatrný. „Nechal jsem mu dost místa. Tolik, kolik jen bylo možné. Bylo na něm, jestli do mě vrazí, nebo ne. Už jsem bral manévr jako dokončený a sledoval Bottase před sebou,“ popisoval situaci, kdy se všichni mechanici a inženýři Red Bullu chytili v boxech nešťastně za hlavu.

Lewis Hamilton vinu necítil, ale trest přijal. „Je hodně nešťastné, že jsme se s Alexem opět takto srazili,“ vzpomněl na loňskou Velkou cenu Brazílie. „Podle mě to byl typický závodní incident, nevím, za co jsem dostal pět sekund navíc. Ale přijmu jakýkoliv trest, který si podle nich zasloužím, a půjdu dál.“