Před Hamiltonem stojí v Portimau další výzvy. Jenže Verstappen je v ráži

Pokud by uspěl, stal by se Hamilton prvním jezdcem v historii s trojciferným počtem startů z prvního místa. Jenže pozor, soupeři jsou při chuti a hlavně rival z Red Bullu Max Verstappen oplývá motivací.

„Už jen to, že jsme se po minulém závodě udrželi v čele mezi jezdci a konstruktéry, je, jako bychom opustili vězení na propušťák. Naši soupeři nedokázali naplno využít možností, které jsme jim poskytli,“ popisoval pro Reuters šéf Mercedesu Toto Wolff v narážce na poslední GP Emilie Romagny, v níž Hamilton po chybě a výjezdu mimo trať zachránil v závěru alespoň druhé místo. Těsné vedení v šampionátu si pak udržel díky prémiovému bodu za nejrychlejší kolo závodu.

Vyhecovanou atmosféru mezi Mercedesem a Red Bullem by ale mohly přiživit i zprávy o tom, že Verstappenův tým přetáhl do příštích let vedoucího inženýra přes motory Bena Hodgkinsona. Ten ale podle Auto Motor und Sport do Red Bullu odejde zřejmě až ke konci roku 2022.

Verstappen dosud nikdy nevyhrál v F1 dva závody po sobě, v porovnání s Hamiltonem má ale aktuálně lepší formu. Zatímco oba piloti získali po jedné výhře a jednom druhém místě, Nizozemec strávil dosud v čele 90 kol oproti Hamiltonovým 29. „Vloni jsme byli v Portugalsku na pódiu a teď máme i lepší auto, takže se těším, že z něj vytáhneme ještě o něco víc. Je nám jasné, že máme šanci každý víkend vyhrát, a i já jsem v jiném mentálním rozpoložení, když vím, že mohu bojovat o pole position,“ prohlásil Verstappen.

Portugalské menu v Portimau Program Velké ceny Portugalska, jež se vloni vrátila do kalendáře MS po 24 letech. začne tradičně v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím tréninku je pak v plánu od 16:00 SELČ kvalifikace. Závod začne ve stejném čase o den později a kvůli koronavirovým opatřením se uskuteční bez diváků.

Specifický, ale atraktivní okruh v Portimau by pak mohl kandidátům na titul nabídnout další srovnání oproti konkurenci. „Pokud dokážeme Mercedes na tomto typu tratě zatlačit, pak už to asi bude dobré po celý zbytek roku. Vždy jsem říkal, že abychom získali jasný obraz o formě, bude to trvat čtyři závody. Takže teď to do sebe začne zapadat,“ řekl šéf Red Bullu Christian Horner.

Pozornost bude padat vedle hlavních kandidátů na titul i na jejich týmové kolegy Valtteriho Bottase a Sergia Péreze, kteří v minulém závodě nebodovali. Finský jezdec Mercedesu doplatil v Imole na nehodu s Georgem Russellem, který se mu po úvodním výbuchu emocí později omluvil, Verstappenův mexický parťák tam skončil po startu z druhého místa až jedenáctý. „V Imole jsme promarnili šanci, protože jsme mohli skončit na prvním a druhém místě. Snad toho tedy dosáhneme teď o víkendu,“ přál si proto Pérez.

Zapojit se do bojů o přední příčky ale bude chtít po čtvrtém a pátém místě i duo Charles Leclerc a Carlos Sainz z Ferrari, v McLarenu se zase čeká, jak naváže na parádní třetí místo z GP Emilie Romagny talentovaný Brit Lando Norris.