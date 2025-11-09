Salač v Portugalsku skvěle zvládl start, záhy se však propadl a skončil patnáctý

  14:06
Český jezdec Filip Salač obsadil ve Velké ceně Portugalska Moto2 15. místo. Vyhrál Brazilec Diogo Moreira a před závěrečným závodem sezony se výrazně přiblížil zisku titulu mistra světa.
Diogo Moreira v čele Velké ceny Portugalska v kategorii Moto2. | foto: AP

Salač dobře odstartoval a ze 17. místa se posunul vpřed o šest příček. Vzápětí ale nezvládl zatáčku, vyjel z trati a propadl se až na 20. pozici. Postupně se dostal na 15. příčku a ukončil sérii bez bodu.

„Je to škoda, start byl opravdu dobrý, jeden z nejlepších v kariéře. Neměl jsem moc na výběr, tak jsem hodně riskoval a vyšlo,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport Salač. Vybojované pozice ztratil v desáté zatáčce.

„Bohužel jak jsme v sobotu neměli suchý trénink, tak jsem jel poprvé s plnou nádrží, a když jsem sáhl po brzdě, tak se mi zablokovalo přední kolo. Byl to docela strašidelný moment a málem jsem vzal s sebou i Baltuse,“ uvedl Salač.

„Naštěstí jsem to ustál, ale vyjel jsem mimo trať a pak mi chvíli trvalo, než jsem očistil pneumatiky. Potom jsem málem ve třinácté zatáčce spadl... Je to škoda. Závod nebyl špatný a tempo taky,“ dodal.

Třiadvacetiletý Salač naposledy bodoval na 13. místě na konci září v Japonsku. Závody v Indonésii a Malajsii nedokončil, zatímco Velkou cenu Austrálie vynechal kvůli zranění ramena. V průběžném pořadí je český jezdec šestnáctý.

Diogo Moreira slaví vítězství Velké ceny Portugalska v kategorii Moto2.

Jednadvacetiletý Moreira zvítězil před Collinem Veijerem z Nizozemska, třetí byl David Alonso z Kolumbie. Salač, kterému na 15. místo pomohl pád týmového kolegy Brita Jakea Dixona, za vítězem zaostal o 19 sekund.

Moreira se díky vítězství přiblížil zisku titulu. Před závěrečnou Velkou cenu Valencie, která je na programu za týden, vede šampionát s náskokem 24 bodů před Manuelem Gonzálezem. Španělský jezdec skončil v neděli šestý.

Velká cena Portugalska

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Portimau:

Moto2: 1. Moreira (Braz./Kalex) 35:40,573, 2. Veijer (Niz./Kalex) -0,090, 3. Alonso (Kol./Kalex) -0,492, 4. Canet (Šp./Kalex) -0,992, 5. Baltus (Belg./Kalex) -5,214, 6. González (Šp./Kalex) -7,929, ...15. Salač (ČR/Boscoscuro) -18,789.

Průběžné pořadí MS (po 21 z 22 závodů): 1. Moreira 281, 2. González 257, 3. Baltus 232, 4. Canet 226, 5. Dixon (Brit./Boscoscuro) -215, 6. Holgado (Šp./Kalex) 188, ...16. Salač 83.

14:00 MotoGP,

15:30 Moto3.

