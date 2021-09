Ve formuli se po 36 letech pojede Velká cena Nizozemska

Velká cena Nizozemska se měla do kalendáře vrátit už loni, ale kvůli pandemii byl závod na okruhu v přímořském Zandvoortu zrušen. Nyní by na něj mělo denně zavítat zhruba 70 tisíc příznivců a další fiasko chtějí představitelé F1 dopustit.

Ve Spa-Francorchamps se kvůli dešti odstartovalo s více než tříhodinovým zpožděním a nakonec byl závod po třech kolech za zpomalovacím vozem zrušen. Vítězem byl s polovičním ziskem bodů vyhlášen Max Verstappen.

Nizozemský pilot Red Bullu díky tomu snížil ztrátu na vedoucího Lewise Hamiltona z Mercedesu na tři body a před domácím závodem věří, že se před sedminásobného mistra světa vrátí do čela průběžného pořadí.

„Nikdo takhle nechce vyhrát, ale každý bod je důležitý. Nicméně doufám, že teď fanouškům na tribunách ukážeme pořádnou podívanou,“ řekl Verstappen. „Sice se tady trochu hůř předjíždí, ale co se týče výkonu na kolo, tak by to mělo stát za to,“ dodal.

Verstappen vyhrál šest z dvanácti dosavadních závodů v sezoně. Hamilton, který se letos ziskem osmého titulu může osamostatnit před Michaelem Schumacherem v historickém pořadí, triumfoval čtyřikrát. V Zandvoortu může jako první jezdec získat 100. vítězství v kariéře.

Velká cena Nizozemska F1 se naposledy jela v roce 1985. Z pole position tehdy odstartoval Nelson Piquet, ale pro vítězství si dojel Niki Lauda před Alainem Prostem a Ayrtonem Sennou.

Program letošního závodu odstartují páteční tréninky. Kvalifikace je na programu v sobotu od 15 hodin. Ve stejném čase začne i nedělní závod.