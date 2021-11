Mexický hon na Verstappena. Hamilton bude čelit nadmořské výšce i divákům

Závod v Mexiku se vrací do kalendáře po roční pauze způsobené pandemií koronaviru.

„Naše šance na titul jsou pořád stejné. V nadcházejících podnicích v Mexiku a Brazílii budou sice favority Red Bull a Verstappen, realita se však od plánů často liší a pro nás končí šampionát až ve chvíli, kdy nebude zbývat žádná matematická šance. Naším cílem je bojovat do posledního závodu,“ řekl agentuře DPA šéf Mercedesu Toto Wolff.

Šestatřicetiletý Hamilton, jenž útočí na rekordní osmý titul v F1 a překonání Michaela Schumachera, vyhrál jen jeden závod z posledních sedmi. Za Verstappenem zaostává v počtu letošních triumfů v poměru 5:8 a naposledy s ním prohrál v napínavém závěru GP USA o 1,333 sekundy. Jeho ztráta na nizozemského lídra narostla na dvojciferný počet bodů počtvrté v sezoně. Případný další neúspěch v Mexiku by jej dostal ve zbývajících čtyřech závodech pod ještě větší tlak.

„Pořád ale není konec,“ napsal na twitteru bojovně britský závodník, který vyhrál před dvěma lety dosud poslední závod F1 v Mexiku. Před ním zde triumfoval dvakrát Verstappen.

Okruh bratří Rodríguezů je díky umístění 2285 metrů nad mořem nejvýše položenou tratí v sezoně a sedět by měl Red Bullu. Vysoká nadmořská výška a řidší vzduch ovlivňuje u vozů aerodynamiku, chlazení nebo sílu motoru. Red Bull, který využívá pohonnou jednotku Honda, by měl mít díky většímu turbodmychadlu větší výkon než jeho soupeři. „Teoreticky by nám to tu mohlo vyhovovat,“ připustil poradce týmu Helmut Marko.

Pomoci Verstappenovi má i jeho týmový kolega Pérez, kterého poženou desítky tisíc fanoušků. Jednatřicetiletý mexický jezdec dosud na domácí trati nikdy nestanul na stupních vítězů a nejlépe dojel sedmý. V posledních závodech však mají jeho výkony vzestupnou tendenci a v USA skončil třetí. „Dostává se do formy, což je pro nás klíčové,“ řekl šéf Red Bullu Christian Horner.

Klid může Pérezovi dodat i uzavřený kontrakt s Red Bullem na další sezonu. „Je skvělé, že mám konečně k dispozici tým a auto, s nímž mohu snít o vítězství ve své rodné zemi,“ prohlásil mexický pilot.

Vedle boje o Pohár konstruktérů, v němž bude vedoucí Mercedes hájit třiadvacetibodový náskok před Red Bullem, bude ve hře i průběžné třetí místo v týmech. Čtvrté Ferrari ztrácí na McLaren jen 3,5 bodu.

Program Velké ceny Mexika začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 21:00 SEČ kvalifikace. Závod se uskuteční v neděli od 20:00.