Velkou cenu Malajsie MotoGP vyhrál Álex Márquez, v Moto3 byla vážná havárie

  9:29
Velkou cenu Malajsie MotoGP vyhrál vicemistr světa Álex Márquez na ducati. Španělský jezdec si v královské třídě připsal třetí vítězství v sezoně a kariéře. Po těžké havárii v Moto3 organizátoři změnili pořadí závodů, třída Moto2 s Filipem Salačem se oproti plánu pojede až od 9:30 SEČ.
Závod MotoGP v Sepangu. V popředí Francesco Bagnaia, za ním Álex Márquez. | foto: Reuters

Velkou cenu ovlivnil incident ze zaváděcího kola v kategorii Moto3. Již jistý mistr světa José Antonio Rueda ze Španělska v něm ve velké rychlosti narazil do Švýcara Noaha Dettwilera, jenž jel pomalu před ním. Oba jezdci byli dlouho ošetřováni přímo na trati a poté transportováni vrtulníkem do nemocnice. MotoGP na sociálních sítích pouze uvedla, že oba jsou při vědomí.

Samotný závod se jel až téměř po dvouhodinové pauze a byl zkrácen na 10 kol. Premiérové vítězství si připsal Japonec Taidžo Furusato.

Álex Márquez líbá trofej pro vítěze závodu v Sepangu.

V nejsilnější třídě potvrdil vítězstvím svou pozici vicemistra Álex Márquez. Mladší bratr již jistého světového šampiona Marca Márqueze, jenž už kvůli zranění letos závodit nebude, po triumfech v Jerezu a Barceloně poprvé triumfoval v MotoGP na jiné než domácí trati.

Na kompletně španělských stupních vítězů Márqueze doplnili druhý Pedro Acosta a Joan Mir, jemuž spadlo třetí místo do klína po odstoupení Francesca Bagnaii z Itálie. Vítěz sobotní kvalifikace a sprintu začal mít tři kola před koncem technické potíže se svou ducati a z třetí pozice musel zajet do depa.

Sezonu završí dva závody na evropské půdě v Portugalsku a Valencii.

Velká cena Malajsie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Sepangu:

Moto3: 1. Furusato (Jap./Honda) 22:03,888, 2. Piqueras (Šp./KTM) -2,259, 3. Adrián Fernández -2,625, 4. Almansa (oba Šp./Honda) -4,167, 5. Jamanaka (Jap./KTM) -4,338, 6. Carpe (Šp./KTM) -4,429.
Průběžné pořadí MS (po 20 z 22 závodů): 1. Rueda (Šp./KTM) 365, 2. Piqueras 251, 3. Quiles 237, 4. Muňoz (oba Šp./KTM) 197, 5. Kelso (Austr./KTM) 183, 6. Carpe 183.

MotoGP: 1. Á. Márquez (Šp./Ducati) 40:09,249, 2. Acosta (Šp./KTM) -2,676, 3. Mir (Šp./Honda) -8,048, 4. Morbidelli (It./Ducati) -8,580, 5. Quartararo (Fr./Yamaha) -11,556, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) -13,060.
Průběžné pořadí MS (po 20 z 22 závodů): 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 545, 2. Á. Márquez 413, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) 291, 4. Bagnaia (It./Ducati) 286, 5. Acosta 260, 6. Morbideli 227.

09:30 Moto2.

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Jihlava otevřela novou halu porážkou, divoké přestřelky pro Slavii a Litoměřice

Jihlava v prvním utkání v nové multifunkční aréně neskórovala a v 15. kole první hokejové ligy podlehla Zlínu 0:2. Dukla v této sezoně absolvovala pouze venkovní zápasy, předchozí tři ročníky hrála v...

25. října 2025  21:18

