Velkou cenu Malajsie MotoGP vyhrál Álex Márquez, v Moto3 byla vážná havárie

Velkou cenu ovlivnil incident ze zaváděcího kola v kategorii Moto3. Již jistý mistr světa José Antonio Rueda ze Španělska v něm ve velké rychlosti narazil do Švýcara Noaha Dettwilera, jenž jel pomalu před ním. Oba jezdci byli dlouho ošetřováni přímo na trati a poté transportováni vrtulníkem do nemocnice. MotoGP na sociálních sítích pouze uvedla, že oba jsou při vědomí.
Samotný závod se jel až téměř po dvouhodinové pauze a byl zkrácen na 10 kol. Premiérové vítězství si připsal Japonec Taidžo Furusato.
V nejsilnější třídě potvrdil vítězstvím svou pozici vicemistra Álex Márquez. Mladší bratr již jistého světového šampiona Marca Márqueze, jenž už kvůli zranění letos závodit nebude, po triumfech v Jerezu a Barceloně poprvé triumfoval v MotoGP na jiné než domácí trati.
Na kompletně španělských stupních vítězů Márqueze doplnili druhý Pedro Acosta a Joan Mir, jemuž spadlo třetí místo do klína po odstoupení Francesca Bagnaii z Itálie. Vítěz sobotní kvalifikace a sprintu začal mít tři kola před koncem technické potíže se svou ducati a z třetí pozice musel zajet do depa.
Sezonu završí dva závody na evropské půdě v Portugalsku a Valencii.
Velká cena Malajsie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Sepangu:
Moto3: 1. Furusato (Jap./Honda) 22:03,888, 2. Piqueras (Šp./KTM) -2,259, 3. Adrián Fernández -2,625, 4. Almansa (oba Šp./Honda) -4,167, 5. Jamanaka (Jap./KTM) -4,338, 6. Carpe (Šp./KTM) -4,429.
MotoGP: 1. Á. Márquez (Šp./Ducati) 40:09,249, 2. Acosta (Šp./KTM) -2,676, 3. Mir (Šp./Honda) -8,048, 4. Morbidelli (It./Ducati) -8,580, 5. Quartararo (Fr./Yamaha) -11,556, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) -13,060.
