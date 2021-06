Salač skončil v barcelonské kvalifikaci Moto3 sedmnáctý

Devatenáctiletý jezdec týmu Snipers sice skončil v prvním pátečním tréninku třetí a díky součtu všech dalších časů se dostal přímo do druhé kvalifikační části, zde však už na předchozí dobré výkony nenavázal. Na nejrychlejšího Gabriela Rodriga ztratil 1,7 sekundy.

„Kvalifikace měla už klasický průběh, jak to v poslední době v Moto3 chodí. Od začátku se čekalo, už mě to fakt nebaví. Když už zbýval čas jen na jeden poslední okruh, řekl jsem týmu, že chci jet, jinak to kolo ani nestihnu. Takže jsem vyjel sám a ta skupina, co z boxů odstartovala za mnou, ho nakonec také o chlup stihla,“ uvedl Salač v tiskové zprávě. „Měl jsem navíc problém s motorkou, netlačila dopředu, maximální rychlost jsem měl o skoro 20 km/h nižší než první jezdec. Některé zatáčky jsem musel podřazovat na nižší kvalt, aby se mi to pak rozjelo. Jsem z toho zklamaný,“ dodal.

Mladého Argentince, který zatím na své první vítězství v MS čeká, doplní v čelní řadě Jeremy Alcoba a Niccolló Antonelli. Nedařilo se naopak aktuálnímu lídrovi MS Pablu Acostovi, který odstartuje až z 25. místa.

Do sedmého dílu mistrovství světa vstupuje Salač jako jedenáctý muž průběžného pořadí. Jeho nejlepším výsledkem zatím bylo druhé místo ve Velké ceně Francie. Závod Moto3 se jede v neděli od 11:20.