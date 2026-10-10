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Série úspěšných kvalifikací přerušena, Salač odstartuje v Indonésii z 11. pozice

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  11:38

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Závodníci MotoGP najíždějí do zatáčky při sprintu v Indonésii. | foto: Reuters

Filip Salač odstartuje do nedělní motocyklové Velké ceny Indonésie ve čtvrté řadě z jedenácté pozice. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 český jezdec obsadil 12. místo, po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul.

Salačovi se v Indonésii nepodařilo navázat na předchozí vydařené kvalifikační výkony, které posléze potvrdil i v závodech.

V Rakousku si v polovině září vybojoval pole position, po níž dojel na druhém místě, před týdnem v japonské Grand Prix startoval ze druhé pozice a skončil třetí.

Na okruhu Mandalika tak bude Salač usilovat o třetí pódiové umístění za sebou. Čtyřiadvacetiletý jezdec týmu OnlyFans American Racing vybojoval v této sezoně stupně vítězů pětkrát, vrcholem bylo jeho srpnové vítězství v Silverstonu.

Sprinterský závod MotoGP vyhrál Marc Márquez a v průběžném pořadí šampionátu těsně přeskočil krajana Jorgeho Martína. Ten sice po chaotickém úvodu, v němž hned v první zatáčce skončili na zemi vítěz kvalifikace Raúl Fernández a Marco Bezzecchi, dlouho vedl, pět kol před koncem se ale nevešel ideálně do jedné ze zatáček a propadl se na konečnou čtvrtou příčku.

Ve vyrovnaném boji o titul nyní na Márqueze ztrácí čtyři body.

Velká cena Indonésie

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mandalice

Kvalifikace
Moto3: 1. Uriarte 1:36,861, 2. Almansa -0,087, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -0,243.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 1:31,963, 2. Escrig (Šp./Forward) -0,098, 3. Alonso (Kol./Kalex) -0,210, ...12. Salač (ČR/Kalex) -0,444.
MotoGP: 1. Fernández (Šp./Aprilia) 1:28,852, 2. Bezzecchi (It./Aprilia) -0,109, 3. Di Giannantonio (It./Ducati) -0,196.

Sprint
1. M. Márquez (Šp./Ducati) 19:37,125, 2. Ogura (Jap./Aprilia) -0,509, 3. Di Giannantonio -0,835.

Průběžné pořadí: 1. M. Márquez 343, 2. Martín (Šp./Aprilia) 339, 3. Bezzecchi 284.

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