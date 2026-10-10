Série úspěšných kvalifikací přerušena, Salač odstartuje v Indonésii z 11. pozice

Salačovi se v Indonésii nepodařilo navázat na předchozí vydařené kvalifikační výkony, které posléze potvrdil i v závodech.
V Rakousku si v polovině září vybojoval pole position, po níž dojel na druhém místě, před týdnem v japonské Grand Prix startoval ze druhé pozice a skončil třetí.
Na okruhu Mandalika tak bude Salač usilovat o třetí pódiové umístění za sebou. Čtyřiadvacetiletý jezdec týmu OnlyFans American Racing vybojoval v této sezoně stupně vítězů pětkrát, vrcholem bylo jeho srpnové vítězství v Silverstonu.
Sprinterský závod MotoGP vyhrál Marc Márquez a v průběžném pořadí šampionátu těsně přeskočil krajana Jorgeho Martína. Ten sice po chaotickém úvodu, v němž hned v první zatáčce skončili na zemi vítěz kvalifikace Raúl Fernández a Marco Bezzecchi, dlouho vedl, pět kol před koncem se ale nevešel ideálně do jedné ze zatáček a propadl se na konečnou čtvrtou příčku.
Ve vyrovnaném boji o titul nyní na Márqueze ztrácí čtyři body.
Velká cena Indonésie
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mandalice
Kvalifikace
Sprint
Průběžné pořadí: 1. M. Márquez 343, 2. Martín (Šp./Aprilia) 339, 3. Bezzecchi 284.