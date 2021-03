Radši bych dostal v cíli penalizaci, zlobil se Verstappen do vysílačky

Začátek sezony formule 1 splnil očekávání, Red Bull dostihl výkonnostní náskok Mercedesu a v souboji o vítězství rozhodoval každý detail. V těsné strkanici se nakonec radoval Lewis Hamilton, na dráze si však triumf nevybojoval.



V závěrečných kolech závodu stahoval Max Verstappen svého soupeře každým metrem. O jedenáct kol novější pneumatiky mu dávaly větší rychlost i naději na povedený předjížděcí manévr, jak doufal. Čtyři kola před cílem, ve čtvrté zatáčce, mohl použít systém DRS. S otevřeným zadním křídlem se prohnal kolem Hamiltona.



Vnějškem objel svého soupeře, ale kola mu lehce uklouzla a dostal se i s vozem do únikové zóny, všemi čtyřmi koly za obrubník. V tomto je výklad pravidel sice nejasný a před závodem dokonce měli jezdci za to, že se za takový manévr trestat nebude. Sportovní komisaři byli však jiného závodu - již v jeho průběhu varovali Hamiltona, aby znovu mimo trať nevyjížděl, jinak bude potrestán. A nyní museli rozhodnout, co s Verstappenem.

Nizozemec opustil dráhu ve stejném místě, kde to běžně do poloviny velké ceny dělal Hamilton. Jenže přibližně od poloviny závodu to začali komisaři hlídat a Verstappen tak vlastně doplatil na to, že jeho soupeř vytrvalým vyjížděním za obrubník lehce v průběhu závodu „upřesnil pravidla“.



Příkaz ve vysílačce zněl jasně, přišel už na rovince za desátou zatáčkou: „Pusť Hamiltona zpátky před sebe.“ Byl to rozhodující moment závodu, ve zbývajících třech kolech se už přiblížit nedokázal. Záznam radiové komunikace Verstappena se šéfem Red Bullu ukázal, že Nizozemec nebyl s rozhodnutím spokojený a nechtěl pozici vrátit. Raději by dostal v cíli pětivteřinovou penalizaci, která většinou v případě takového prohřešku přichází ke slovu.

„Proč jste mě nenechali jet?“ ptal se. „Mohl bych se ještě pokusit těch pět vteřin získat. Radši bych byl druhý s penalizací než takto,“ zlobil se pilot do vysílačky. Načež mu Horner odvětil, že se jednalo o příkaz shora a museli uposlechnout.



V cíli byl už Verstappen s výsledkem smířený a snažil se hledat klady: „Je to sice škoda, ale musíme to brát pozitivně. Jsme v boji s Mercedesem.“

Vzhledem k předsezonním testům i výsledkům kvalifikace přece jen může být druhé místo zklamáním. Red Bull neměl být Mercedesu vyrovnaným soupeřem, měl být lepší. Dosud bezproblémový monopost letošní sezony však zklamal. Alespoň tedy na výjezdech z pomalých zatáček, kde na Mercedes ztrácel. Pryč byla předchozí suverenita.

„Nevím, co se stalo,“ komentoval to Verstappen. „Za celý závod se nám to nepovedlo vyřešit. Podíváme se na to v továrně, v pomalých zatáčkách musíme přidat.“