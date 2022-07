Motorky jsou zpátky v Lokti. Pro titul si letos pojede Gajser

Třídy EMX65 a EMX85 čeká finálový závod, a tak budeme svědky korunovace letošních mistrů Evropy v nejmladších kategoriích. I v těchto kategoriích budeme mít příležitost fandit českým reprezentantům. Další mistr Evropy bude znám v EMX2T – dvoutaktních dvěstěpadesátkách. Jediný závod šampionátu se totiž pojede právě v Lokti.

„Myslím si, že divácká návštěvnost bude velká, má být hezké počasí a více než měsíc se v Evropě MXGP nejelo. Pro diváky bude opět připraven velký stan, bohaté občerstvení, kemp, večerní program, zkrátka vše v tom stejném stylu, jako jste v Lokti zvyklí,“ zve fanoušky motokrosu do Lokte ředitel závodu Zdeněk Dvořák.

Favoritem je Slovinec Gajser

V královské MXGP se letos zatím jeví výborně Slovinec Tim Gajser (Honda, 535 bodů), který svůj náskok na soupeře v průběžném pořadí stále s přehledem navyšuje a ovládl s plným počtem bodů i poslední dvanáctý závod světového motokrosového kolotoče v Indonésii.

Pravdou však je, že mu situaci notně ulehčil loňský mistr světa Holanďan Jeffrey Herlings (KTM), který se těsně před letošní sezonou zranil. Na marodce byl dlouho i exmistr světa Romain Febvre z Francie (Kawasaki, 68 bodů). V Lokti by ale měl Febvre patřit k nejlepším, neboť v Indonésii již bral ve druhé jízdě třetí místo.

Souboj se tak soustřeďuje o další příčky v celkovém pořadí. Zde je prozatím na druhém místě španělský dravý pilot Jorge Prado (GASGAS, 410 bodů), pět bodů za ním je Švýcar Jeremy Seewer (Yamaha, 405 bodů). Pro šampionát je velká škoda, že se v německém Teutschentalu vážně zranil loňský šampion třídy MX2 Maxime Renaux (Yamaha, 365 bodů), protože hned po přestupu do královské kubatury šlapal nejlepším tvrdě na paty.

Do Lokte se chystá také několik českých reprezentantů v čele s Martinem Krčem (Osička MX Team, KTM), který si letos odbyl světovou premiéru v Německu, kde určitě nabral zkušenosti před domácím závodem.

„Na Loket se moc těším, minule v Teutschentalu to sice na nejlepší světovou dvacítku nestačilo, ale závod jsem si nakonec užil. Pochopitelně na domácí půdě se budu snažit podat co nejlepší výkon, a pokud dosáhnu na nějaký ten bodík, budu moc rád, navíc jsou to další důležité zkušenosti,“ prohlásil Martin Krč, který je v českém mistrovství po klání v Kaplici průběžně třetí.