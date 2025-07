„Nebyl to úplně jednoduchý první trénink, podmínky nebyly úplně ideální. Nejhnusnější, které nemám úplně rád. Ani pozice nebyla taková, jakou bychom si představovali, ale je to jen první trénink. Jsem v klidu,“ řekl Salač stanici Nova Sport.

„Pokud bude odpoledne úplné mokro, bude to dobré, pokud sucho, tak taky. Pokud zůstanou tyhle podmínky, nebudu to mít jednoduché. Ale užívám si to a doufám, že se to zlepší,“ dodal třiadvacetiletý pilot stáje Elf Marc VDS.

Hlavní dnešní trénink, který rozhodne o nasazení do sobotní kvalifikace, je pro kategorii Moto2 na programu od 14:05.