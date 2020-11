Brno chybí v předběžném kalendáři MS motocyklů na rok 2021

„Řešíme to s nimi už mnoho let a po posledním závodě jsme se rozhodli, že je nutné provést na okruhu určité práce pro zvýšení bezpečnosti, především úpravu povrchu (asfaltu). Kvůli změnám ale vedení Jihomoravského kraje nebylo schopno tyto opravy potvrdit. Proto jsme se rozhodli, že je prozatím nezařadíme do kalendáře a počkáme, zda se jim oprava podaří. Pokud ne, máme připravenou za Brno náhradu,“ řekl šéf společnosti Dorna Carmelo Ezpeleta.

Na bídnou kvalitu brněnské tratě si už při letošním závodě stěžovala řada pilotů včetně Valentina Rossiho. Ředitelka okruhu Ivana Ulmanová pak po Grand Prix v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že oprava dráhy vyjde na 80 až 100 milionů korun. Ale že se na ní finančně musí podílet Spolek, tedy organizátor brněnského klání.

A už tehdy tušila: „Vyjednávání jsou těžká a finanční situace není jednoduchá. Navíc veřejnost a média se k závodu nestaví optimálně. Takže si umím představit, že tento ročník byl poslední. Věřím ale, že všichni uděláme maximum a budeme chtít tento jedinečný závod zachovat. Pokud se však peníze neseženou, tak tu Grand Prix nebude.“

Ezpeleta však tvrdí, že chce klání v Brně zachovat. Považuje ho za důležitý a tradiční závod v kalendáři MotoGP, nicméně bez nové dráhy se prý Dorna vydá jinam.

Kam? Buď do Portugalska, Ruska či Indonésie.