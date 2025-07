Bez ohledu na dění za branami okruhu, kde organizátoři každý den tvrdě bojovali s nástrahami v podobě nízké kapacity silnic nebo počasí, vyvolala Velká cena skvělé ohlasy.

„V Brně vždy byla a nadále je jedna z nejtechničtějších tratí v seriálu,“ líčil hned po první páteční zkušenosti s novým asfaltem nejlepší jezdec současnosti Marc Márquez z třídy MotoGP. „Je to jeden z nejhezčích okruhů s výborným profilem a nyní i úžasným povrchem. Místní lidé tady udělali perfektní práci. A my si to užíváme.“

O dva dny později potvrdil, jak dobře se na brněnské dráze cítil, a přepsal historii mistrovství světa. Jako vůbec první jezdec na motocyklu Ducati vyhrál pátý závod šampionátu v řadě.

A Márquez nebyl sám, komu návrat na jih Moravy vyhovoval. Když vybraná trojice jezdců MotoGP na tiskové konferenci před závodem odpovídala na hypotetickou otázku, zda by byli pro, aby se na šesti okruzích světa jezdilo mistrovství světa povinně každý rok, všichni tři řekli ano a do vybrané šestice zařadili i jihomoravskou metropoli.

„Hodně jezdců má Brno rádo a je dobře, že jsme se mohli vrátit. Někdy jdeme na nový okruh a nemáme moc kvalitní trať nebo paddock, což pro závody mistrovství světa není ideální. V Brně všechno tohle je na dobré úrovni. Byla škoda, že se tady pár let nejelo,“ přidal se Johann Zarco, nejstarší účastník třídy MotoGP.

Souboje špiček světového motocyklového sportu, kterou Márquez, Zarco a spol. zastupují, přilákaly kromě málem rekordní návštěvy na tribunách (219 544 diváků) také množství osobností na VIP střechu.

Prezident Petr Pavel fotí na brněnském okruhu závodníky Moto3.

Tou hlavní byl prezident Petr Pavel, dostavily se ale i hvězdy sportu a showbyznysu. Přímo na okruhu závody sledoval zpěvák Leoš Mareš, šachovnicovým praporem odmával třídu Moto2 zápasník smíšených bojových umění Jiří Procházka, při sobotním sprintu MotoGP připadla stejná role pilotovi F2 Romanu Staňkovi.

„Už jsem viděl formule a stíhačky, ale tyhle motorky jsou zase něco jiného. Hlavně mě na tom fascinuje, jak nechráněný na nich člověk je. Letí takovou rychlostí a kromě kombinézy toho na sobě nic moc nemá,“ líčil viditelně ohromený Procházka.

Vzhledem k tomu, že mu jde většina sportů, k nimž se postaví, vyslovil přání jednou se svézt i na motorce pro silniční závody. „Jenom by se muselo vyřešit to, že já jsem extrémista. Všechno musím hnát na maximum. Z motorek mám respekt. Zatím jsem čuchnul k autům, sakra rychlým, tak uvidím, jak to bude s motorkami. Nebráním se ničemu,“ uvažoval.

V garáži jediného Čecha v mistrovství světa Filipa Salače poznal, že už jen sedět na speciálu pro Grand Prix nebude jen tak. „Musíte na tom být skrčený kvůli co nejmenšímu odporu vzduchu. Musel bych se tam poskládat, abych pak letěl jako oni,“ uvědomoval si hromotluk Procházka.

To Staněk si odnesl jiný poznatek: že piloti na motocyklech nemůžou mít pud sebezáchovy. „Vy nemůžete mít v hlavě vůbec nic! Když jsem viděl, jak ty motorky na rovince letí... vždyť je to strašné! Jak se tam asi cítíte, když letíte tři sta na dvou kolech?“ dotazoval se Salače na pódiu TV Nova při rozhovoru.

Salač mu pohotově odpověděl: „Nejlíp!“

Rekordní Bagnaia

Na novém asfaltu, položeném na jaře, podle očekávání padly rychlostní rekordy okruhu. Ten hlavní vytvořil ve třídě MotoGP Ital Francesco Bagnaia, jemuž časomíra naměřila nejrychlejší kolo v kvalifikaci za 1:52,303 minut. Dosavadní, jedenáct let staré maximum Daniho Pedrosy překonal o více než tři vteřiny.

Dominantní osobnost neměla jen třída MotoGP, v níž kraloval Márquez, ale i nižší třídy. Ve třídě Moto2 ovládl víkend Joe Roberts, nejslabší třídu Moto3 si pak podmanil José Antonio Rueda.

„Mám za sebou náročných dvanáct měsíců. Brno patří mezi mé oblíbené tratě a tohle vítězství pro mě hodně znamená. Věřil jsem, že vyhraji, a už ráno jsem to říkal i mechanikům, že to musí klapnout. Děkuji všem, že stáli po mém boku, a děkuji Brnu, jak bylo připraveno,“ řekl Roberts, jemuž se na Masarykově okruhu povedlo v pátém startu zaznamenat první vítězství.

Momentka ze závodu MotoGP v Brně.

A další novinky? Třeba Jihoafričan Brad Binder z týmu Red Bull KTM poprvé v životě ochutnal brněnské pivo.

„Znělo to nějak jako něco-Brno a bylo to moc dobré,“ pokoušel se rozvzpomenout na název piva, které ochutnal hlavně díky mechanikovi týmu Danielu Petákovi.

„Daniel je náš průvodce, je tu fakt doma, takže nás pozval do nedalekých Popůvek. Nachystal nám parádní program, pořád jsme měli co dělat. Bylo to strašně příjemné. Snad mu to oplatím lepším výsledkem,“ plánoval si Binder po sprintu, v němž dojel desátý. V nedělním závodě se posunul o dvě příčky vpřed.

Novou – i když zatím není známo, zda pozitivní – zkušenost si připsal i mladý pár na tribuně D. Během sobotní kvalifikace jeden z fanoušků požádal svoji partnerku o ruku. Ta mu řekla „ano“ a dav kolem zatleskal.