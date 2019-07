Žádná nenávist. Vettel se mi hned omluvil, řekl Verstappen

Náraz ze zezadu při brzdění do zatáčky, ztráta jakýchkoliv šancí na body a trest ztráty deseti míst na startovním roštu v cíli příštího závodu. Sebastian Vettel doplatil na svou jezdeckou nerozvážnost mnohem víc, přesto se v cíli omlouval Maxi Verstappenovi, který kvůli němu ztratil „pouze“ dvě místa v konečném pořadí.



Kamery zachytily Vettela, jak v depu kráčí k Verstappenovi, něco mu říká a poté si oba potřásají rukama. „Špatně odhadl brzdění do zatáčky, ale hned se mi omluvil a je to v pořádku. Jsem samozřejmě zklamaný, ale to už teď nijak nezměním,“ prozradil po závodě Max Verstappen.

Vettel však hned nebyl tak pokorný. V momentech po srážce dokonce do vysílačky spílal svému sokovi, že ho zblokoval a způsobil nehodu. Po dojezdu do cíle měl už však jiný názor. „Myslel jsem, že vnitřní stopa je volná. Ale nebyla,“ uvedl pro média. A smířený byl také s penalizací. „Ta je v pořádku, udělal jsem chybu.“

Rána to byla pořádná a všichni byli překvapeni, že Verstappen mohl pokračovat v závodě bez opravy. A překvapen byl také sám závodník. „PO nárazu jsem myslel, že auto nepojede. Ale šlo to. Problémů však bylo hodně. Volant nebyl v pořádku, sedačka se uvolnila, takže se v autě hýbala, měl jsem rozbitý difuzor, zlomenou podlahu a viděl jsem, jak z ní padají kousky karbonu,“ popisoval mladý závodník.

Nakonec tedy, vzhledem k nehodě, nebylo páté místo tak špatné. „Byl to trochu zázrak, jak jsem dokončil, takže za páté místo jsem rád,“ dodal nizozemský závodník.