Hamilton zaútočí v Británii na Verstappena, ve formuli debutuje sprintová kvalifikace

„Ačkoliv bude sprintová kvalifikace jen předkrmem, myslím, že jezdci budou nažhavení se mezi sebou utkat a ukázat, kdo je z nich nejrychlejší a nejsilnější,“ citovala agentura Reuters výkonného ředitele F1 Rosse Brawna.

Sprintová kvalifikace je novinkou, jež má přinést do šampionátu nejen větší sledovanost a atraktivitu, ale také promíchat startovní pořadí před nedělním hlavním závodem. Na základě nového modelu se navíc změní tradiční víkendový formát tří tréninků a následných kvalifikací. Místo toho se začne v pátek prvním tréninkem, ve stejný den pak bude následovat kvalifikace na sobotní sprint. Ta se uskuteční v klasickém modelu tří vyřazovacích kol.

V sobotu bude následovat druhý trénink a poté přijde na řadu sprintová kvalifikace, která se v Silverstonu odjede v závodním režimu na 17 kol, jejichž celková vzdálenost přesáhne 100 kilometrů. Trvat bude zhruba 30 minut (maximální délka je v případě komplikací stanovena na 1,5 hodiny), zastávky v boxech nebudou povinné a podle pořadí v cíli se pak vozy postaví i na start nedělního závodu.

Program Velké ceny Británie začne v odlišném modelu pátečním prvním tréninkem v 15:30 a následnou kvalifikací v 19:00. Po sobotním druhém tréninku následuje od 17:30 debutující sprintová kvalifikace. Závod se pak uskuteční o den později od 16:00 SELČ.

Vítěz sprintové kvalifikace získá do MS tři body, pilot na druhém místě dva a třetí jeden bod. Dohromady tak během víkendu může jeden jezdec obdržet s následným triumfem v závodě a nejrychlejším kolem až 29 bodů.

Experiment se vedle Velké ceny Británie bude letos opakovat i v Itálii nebo později v brazilském Interlagosu. O jeho začlenění do programu F1 se uvažuje též příští rok, nicméně by dál měl být nárazovým doplňkem ke stále dominantnějšímu systému stávajících kvalifikací. „Mercedes však byl na téhle trati v Británii vždy silný a Lewis bude mít v zádech domácí podporu. Čekáme hodně těžkou výzvu,“ prohlásil šéf Red Bullu Christian Horner.

Právě na trati v Silverstonu cítí sedminásobný šampion Hamilton naději na možný obrat v zatím nevydařeném šampionátu. Naposledy letos vyhrál před více než dvěma měsíci ve Španělsku a z posledních pěti závodů chyběl třikrát na stupních vítězů. Neuspěl ani v nedávné GP Rakouska, kde skončil až čtvrtý a jeho ztráta na vedoucího Verstappena narostla na 32 bodů.

„Do Silverstonu chystáme malé změny, ale nemyslím, že by to naši ztrátu dostatečně zmenšilo. Musíme na tom ještě trochu zapracovat. Modlím se i za jiný scénář závodu, ale když se podíváte na Red Bull, jejich auto jede jako po kolejích,“ přiznal Hamilton, jenž v rámci GP Británie bral šest vítězství z posledních sedmi závodů.

Verstappen, který triumfoval v posledních třech letošních závodech po sobě, však věří, že Britův pokus odrazí a ještě více se přiblíží v letošním desátém závodu z celkových 23 prvnímu titulu mistra světa. „Doufám, že z toho víkendu získám všech 29 bodů,“ řekl třiadvacetiletý Nizozemec a v narážce na anglický slogan z nedávného fotbalového mistrovství Evropy zažertoval: „Věřím, že se i další závodní úspěch vrátí domů.“

Vedle Hamiltona se těší na domácí závod také George Russell z Williamsu, který bude usilovat o svůj první bod v MS, nebo Lando Norris z McLarenu, jemuž po třetím místě v GP Rakouska patří čtvrté místo v pořadí MS mezi třetím Sergiem Pérezem a pátým Valtterim Bottasem. Jednadvacetiletý závodník, kterého okradli při odchodu z finále fotbalového ME ve Wembley, zatím dojel osmkrát z devíti závodů v první pětce. „Závodit před plnými tribunami pro mě znamená návrat do normálu a už se na to hrozně těším,“ prohlásil Norris.