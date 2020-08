Myslel jsem, že skončím ve zdi, popisoval jezdec závodu Gasly

Začátek závodu vyšel čtyřiadvacetiletému jezdci skvěle. Získával místo za místem a předjel i Sergia Péreze v papírově mnohem silnějším vozu stáje Racing Point. Gasly na něj zaútočil v úseku mezi zatáčkami La Source a Ea Rouge, kde monoposty formule 1 dosahují rychlostí téměř 300 kilometrů v hodině. Jediný dotek bariér by proměnil jízdu v divoký let vzduchem.



Pérez se nerad nechá předjíždět a nechtěl ustoupit ani v tomto případě. Gaslyho nekompromisně tlačil na bariéru. K potenciální tragédii chyběly milimetry. „Abych řekl pravdu, tak jsem myslel, že jsme ve zdi,“ prozradil franouzský závodník. „Nedělám si legraci, ani na jedné straně jsem neměl místo, Sergio mě doslova zmáčkl. Ale to mě ještě více nakoplo, abych nedával nohu z plynu.“



Na Péreze nebyl naštvaný. I když... Možná měl pocit, stejně jako všichni ostatní, že Mexičan šel zbytečně do rizika. „Jako jezdec víte, kde je hranice a od soupeřů očekáváte to samé. Nikdo by ji neměl překračovat. Ale tohle bylo hodně na hraně, zůstalo tam místo přesně pro jedno auto.“

Byl to jeden z řady předjížděcích manévrů, který Gasly v průběhu závodu předvedl. Přitom odstartoval na tvrdších pneumatikách než jeho soupeři a čekal, že zpočátku to bude obtížné. „Prvních tří kol jsme se hodně obávali, ale nakonec to bylo úplně naopak. Po dráze jsem doslova letěl.“

Pierre Gasly z Toro Rosso před tréninkem na Velkou cenu Brazílie

Gasly si připsal nejvíce předjížděcích manévrů ze všech závodníků, ve Spa-Francorchamps doslova zářil. Jaký to byl rozdíl proti Alexanderu Albonovi, který moc bojový výkon nepředvedl a těsně před cílem přišel v souboji s Estebanem Oconem o páté místo.

A proč srovnáváme právě s Albonem? Právě on před loňskou Velkou cenou Belgie nahradil v A-týmu Red Bullu Gaslyho, který byl sesazen zpět do B-stáje, tedy do AlphaTaury. Je možné, že šéfové Red Bullu v čele s jeho šedou eminencí, Helmutem Markem, nebudou mít po posledním letošním srpnovém podniku klidné spaní.

„Bylo to pro mě jako zlý sen, dlouho jsem se s tím nedokázal vypořádat. Co jsem udělal špatně, říkal jsem si,“ popisuje dnes Gasly momenty, o kterých dlouho mlčel. Potupná degradace v hierarchii Red Bullu ho zasáhla víc, než to na první pohled vypadalo. „Nakonec jsem si řekl, že všem ukážu, že udělali chybu.“

A to se mu zatím daří, patří k nejvýraznějším jezdcům sezony, na dráze se změnil v dravce a týmového parťáka Daniila Kvjata z Ruska nechává pravidelně daleko za sebou. Ve Spa-Francorchamps se Rus ani na chvíli neobjevil v bodované desítce.