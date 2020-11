Kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu formule 1 vyhrál Hamilton před Bottasem

Hamilton si sedmý titul zajistil před dvěma týdny v Turecku a vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Bývalého slavného jezdce Ferrari pětatřicetiletý britský pilot v této sezoně rovněž připravil o maximum v počtu vítězství, kterých má tři závody před koncem sezony na kontě 94.

Dnes si Hamilton dojel pro 98. pole position v kariéře časem 1:27,264 a Bottase porazil o 289 tisícin. Verstappen na třetí příčce zaostal o čtyři desetiny a jeho týmový kolega Alexander Albon, který si čtvrtou příčkou vyrovnal kvalifikační maximum, ztratil jednu sekundu.

Hamilton v neděli z prvního místa zaútočí na jedenácté vítězství v sezoně, kterým by si vyrovnal osobní maximum. Pokud by se mu povedlo zvítězit ve třech zbývajících Velkých cenách, vyrovnal by se třinácti triumfy rekord, o nějž se momentálně dělí Schumacher se Sebastianem Vettelem z Ferrari, kterému se dnes vůbec nedařilo.

Před rokem se jezdci italské stáje Charles Leclerc a Vettel postavili na startu na první a druhé místo, dnes vypadli ve druhé části kvalifikace. Čtyřnásobný mistr světa Vettel odstartuje z jedenácté příčky a Leclerc, kterého loni v Sáchiru technické problémy připravily o pohodlné vítězství, z dvanácté pozice.

Nedělní Velká cena Bahrajnu, ve které bude Hamilton obhajovat loňské vítězství, začne v 15:10.