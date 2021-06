Nevyužitá šance. Na dalších okruzích bude Mercedes zase silný, ví Verstappen

Třiadvacetiletý Nizozemec se dostal do vedení díky rychlé zastávce v boxech, kterou jeho mechanici stihli za 1,9 vteřiny. Mercedes v ulicích Baku nestačil. Vedení držel Verstappen i po následném restartu závodu, kdy havaroval po defektu jeho soupeř Lance Stroll z Aston Martinu. Jenže v závěru doplatil na stejný problém i on a poprvé v sezoně závod nedokončil. V okamžiku nehody mohl mít Verstappen na tachometru přes 300 km/h.



„Být tak blízko cíli, výhře a nakonec odstoupit kvůli prasknuté pneumatice je velmi frustrující. Jsem z toho zklamaný a je to velká škoda. Občas můžete tenhle sport nenávidět, ale za pár hodin se z toho zase seberete a je to dobré,“ řekl na oficiálních stránkách F1 Verstappen.



„Do té doby to byl skvělý den. Auto bylo ve formě, já se vyrovnal se vším, co se za mnou dělo, a držel jsem pohodlné vedení. Zdálo se to na snadné vítězství. Jenže ve sportu nemáte nikdy nic jistého,“ přiznal Verstappen s tím, že do té doby necítil na voze žádné náznaky problému. „Je to škoda, protože jsme ztratili šanci zvýšit náskok. Víme, že až se vrátíme na jiné okruhy, bude Mercedes zase silný, takže je smůla, že jsme jim víc neodskočili,“ řekl.

Po vystoupení z auta naštvaně šermoval rukama a zlostí nakopl i pneumatiku u svého vozu. Jeho rivalu Hamiltonovi v tu chvíli stačilo dojet na druhém a klidně i horším místě, aby ho sesadil z postu lídra. Jenže úřadující šampion z Mercedesu nezvládl restart závodu.



Po dlouhé pauze a nekonečném čekání v boxech čekal závodníky sprint na dvě kola s pevným startem. Lewis Hamilton měl skvělý odpich, od pneumatik se mu zakouřilo a hnal se před Péreze do vedení. Byl by ho i získal, pokud by při vjezdu do první zatáčky nebyl probrzdil. Vlétl do únikové zóny a na trať se vrátil na šestnáctém místě, bez šance na body. Stihl předjet jediného soupeře a skončil tak až patnáctý. Díky tomu Verstappen zůstal v čele šampionátu.

Zdálo se, že ho jeho rival Lewis Hamilton sesadí i z pozice lídra MS. Jenže slavný Brit v závěru chyboval, dojel mimo body a mladý Nizozemec proto dál drží v čele čtyřbodový náskok.

„Nakonec jsme měli lehce štěstí a díky Lewisově chybě stále vedeme mistrovství. Pořád však nejsme v pozici, ve které jsme chtěli být. Opravdu jsem si to chtěl tento víkend zajet sám a zvýšit náskok v čele,“ uvedl Verstappen.



Ten pak byl alespoň v závěru rád za sebou týmového kolegu Sergia Péreze, který závod jako pátý různý jezdec v Baku vyhrál. „Alespoň to mě těší. Mohli jsme tu urvat double, nicméně vidět ho takhle šťastného mě také těší. Je to skvělý týmový parťák a udělal dnes dobrou práci. Zasloužil si to,“ dodal Verstappen.