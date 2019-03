Mercedes vysvětlil, proč byl Hamilton pomalý. Jel s poškozeným autem

Vítěz kvalifikace Hamilton přišel o vedení hned na startu a poté metr za metrem na Valtteriho Bottase ztrácel. Ačkoliv finský závodník, který jel na čele s velkým náskokem, v závěru hodně zvolnil, stejně je v cíli dělilo víc než dvacet vteřin. A zatímco si Bottas auto pochvaloval, Hamilton řešil s týmem, co se stalo s ovladatelností jeho monopostu. „Opravdu je auto v pořádku?“ ptal se.



A mistr světa měl pravdu. Kontrola jeho stroje v boxech prokázala poškození. „Objevili jsme poškození vozu Lewise Hamiltona v oblasti před levým zadním kolem, které se projevilo na vyvážení a celkovém výkonu vozu ve Velké ceně Austrálie,“ uvedl mluvčí týmu Mercedes. „Část podlahy chyběla a zatím nevíme, jak k tomu došlo.“

Hamilton po závodě trval na tom, že prohraným soubojem s Bottasem je zklamaný a bude tvrdě dělat na tom, aby ho v příštím závodě porazil. „Valtteri odvedl skvělou práci a vítězství si zasloužil. Pro tým je double skvělým startem do sezony, ale já chci vyhrávat. Za čtrnáct dní mám další šanci,“ komentoval výsledek britský závodník.

Pro konkurenční Ferrari to je další důvod k zamyšlení. Ačkoliv jel Lewis Hamilton s poškozeným vozem, suverénně Charlese Leclerca i Sebastiana Vettela porazil. Jak by to asi vypadalo, kdyby měl Hamilton auto v pořádku?