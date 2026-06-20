Vášně kolem množství pádů v MotoGP? Náhoda, říká Abraham. Brno bude klidnější

V neděli se na Creditas Autodromu pojede Velká cena České republiky, teprve podruhé po pětileté přestávce. A právě brněnská trať může být v současné debatě jistou protiváhou.
„Nejsou tady žádné dlouhé brzdy do absolutního vracáku. To jsou ideální místa na předjíždění, ale také pro chyby a kolize. Brno je jedno z těch méně náchylných tratí k něčemu takovému,“ říká bývalý jezdec MotoGP Karel Abraham.
Zatímco dřív jezdci často nastupovali krátce po operaci, i se zlomenou klíční kostí, dnes jsou pravidla přísnější a zároveň je konkurence natolik vyrovnaná, že sebemenší zdravotní handicap znamená absolutní propad výsledkovou listinou. I proto raději závody vynechají a jejich absence je pak tolik vidět.
Když člověk začne přemýšlet nad tím, co by se mohlo stát a jaké by to mohlo mít následky, zabraňuje mu to jet rychle.