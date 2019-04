Kostka ukáže na Rallysprintu Kopná vůz, který vítězí v mistrovství světa

Konkrétně bude řídit Ford Fiesta WRC, s nímž v elitním seriálu jezdil finský pilot Teemu Suninen. Jeho stájový kolega Sébastien Ogier v posledních dvou sezonách s tímto vozem slavil světový titul.

„Řídit takové auto byl můj sen. Jsem rád, že vyšel,“ libuje si Kostka, který řídil předchozí generaci modelů WRC. Jenže ta současná se od ní liší výrazně větším výkonem.

Zlínský pilot si auto půjčí od týmu JanPro Racing, který vede Fin Janne Tuohino. Někdejší tovární jezdec Škody Motorsport přímo spolupracuje se stájí M-Sport, jež fordy provozuje v mistrovství světa.

„Náklady na půjčení jsou velké. Ale díky tomu, že se jedná o kratší závod, a díky přízni partnerů se nám to podařilo zrealizovat,“ vydechl si Kostka. „Nebýt toho, že je to doma a že si zdejší fanoušci zaslouží takové auto vidět, tak bychom do toho nešli.“

Už samotná příprava naznačila, že se jedná o něco výjimečného. Před čtvrtečním testem Kostka věnoval dva dny teorii.

„Na volantu je asi sto padesát tlačítek, startovací procedury i další věci se výrazně liší od toho, co znám. Musím mít všechno zmáklé,“ vysvětlil závodník, kterému při teoretické přípravě asistoval týmový inženýr.

Kostka celou akci chystal i jako rozlučkový závod se svým tradičním spolujezdcem Miroslavem Houštěm. Jenže ten má zdravotní problémy, proto ho nahradí Ladislav Kučera.

„Mirek má velkou zásluhu na tom, že jsme si auto vůbec mohli půjčit. Proto mě mrzí, že nemůže závodit,“ posteskl si Kostka. „Chci vyhrát, ale pojedu zodpovědně. Hlavním úkolem je autu nic neudělat.“

Nejoblíbenější rallysprint v Česku se letos jede popětadvacáté, opět je zahajovacím podnikem pětidílné Autoklub Rallysprint série. Ve startovní listině se objeví i další dva modely WRC, ovšem starší generace. Hyundai bude řídit domácí Antonín Tlusťák, ve fordu se představí Slovák Jaroslav Melichárek.

Výrazně větší zastoupení mají modely R5, kterých bude sedmnáct. Na stupně vítězů zaútočí Jaromír Tarabus, Miroslav Jakeš, Martin Vlček, Ondřej Bisaha nebo polský vicemistr Mikolaj Marczyk. Zajímavé bude sledovat i to, jak se při své premiéře ve Fiestě R5 předvede talentovaný Erik Cais.

„Seznam přihlášených posádek nabízí značnou kvalitu. Zvučná jména z čela startovního pole jsou zárukou dramatického souboje na tratích rychlostních zkoušek. Fanoušci se rozhodně mají na co těšit,“ nepochybuje ředitel soutěže Josef Minařík.

Pořadatelé registrují celkem 122 účastníků včetně 23 posádek z republikového šampionátu historiků. Na všechny čeká sedm rychlostních zkoušek o délce necelých 70 kilometrů. Pojedou se tradiční úseky Zádveřice, Kameňák a Kopná, která je součástí sprintu od úvodního ročníku.

„Všichni trať dobře známe, ale velkou roli může hrát počasí,“ upozornil Kostka.

Ze startovní rampy na slušovickém vyrazí hlavní favorit v 9 hodin ráno, vzápětí budou následovat jeho konkurenti. Vítěz se objeví na stejném místě krátce po 16. hodině.