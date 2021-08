Kritiku si zasloužím, uznal Bottas. V Maďarsku zavinil velkou nehodu

Jezdec Mercedesu dostal od komisařů trest v podobě ztráty pěti míst na startu příští GP Belgie. Stejnou penalizaci obdržel i Lance Stroll, který hned na to vyřadil Charlese Leclerca.

„Myslím, že veškerá kritika na mou hlavu bude fér. Měl jsem špatný start a nevyřešil tu následnou situaci dobře,“ citovala Bottase BBC. „Špatně jsem odhadl, kdy jít na brzdy. Jsem zodpovědný za to, že jsem trefil Landa a ten pak sebou vzal další lidi,“ uznal finský jezdec.

Vedle vyřazení Norrise nebo Sergia Péreze ale incident ovlivnil i Maxe Verstappena. Právě do jeho vozu Norris nekontrolovatelně narazil a poškodil mu jej natolik, že s ním pilot Red Bullu zvládl dojet jen na desátém místě a přišel o vedení v šampionátu. Po diskvalifikaci původně druhého Sebastiana Vettela skončil Nizozemec devátý, ale na Bottasova týmového kolegu z Mercedesu Lewise Hamiltona, kterému výrok komisařů závodu přinesl posun z třetího místa na druhé, ztrácí nyní osm bodů.

„Zase jsem skončil mimo trať kvůli Mercedesu, což je přesně to, co nechcete,“ řekl Verstappen v narážce na minulou GP Británie, kdy závod nedokončil pro změnu po havárii s Hamiltonem.

„Přišel jsem o celou jednu část auta. Podvozek byl taky hrozně poničený. Upřímně řečeno, nedalo se s tím jet, ale snažili jsme se udělat maximum a nakonec máme alespoň bod. Není to to, co jsme chtěli, ale aspoň něco. Když se stane něco takového, nemůžete udělat vůbec nic. V takový moment je ve vás jen zklamání,“ doplnil Nizozemec.

Rozhořčení po nehodě byli i další závodníci. Zatímco Leclerc, který těsně poté doplatil na jinou kolizi se Strollem, netajil na twitteru frustraci a označil situaci v první zatáčce za „bowling“, Norris, který přišel kvůli Bottasovi o sérii 15 bodovaných umístění, volal po trestu.

„Bottas za mnou přišel a omluvil se. Ano, omluvy jsou sice hezké, ale nic to nezmění na výsledku. Prostě jste v první kole, nikdo z nás nechce udělat nic hloupého, ale on to udělal. Prostě to zničil. Pokud tedy já dostanu penalizaci, když na ostatních tratích nedělám nic špatného, pak by on měl dostat o dost větší trest. Snad mají komisaři rozum,“ prohlásil jezdec McLarenu.

Bottas následně trest obdržel a v příštím závodě v Belgii 29. srpna odstartuje o pět míst níže, než skončí v kvalifikaci. Stejnou penalizaci dostal také Stroll. „Vím, že to nebylo dobré a nebylo to dobré ani pro ostatní závodníky kolem mě. Určitě jsem to ale neudělal schválně,“ dodal Bottas.