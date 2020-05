Rossi se rozhodne brzy: Loučení bez diváků by pro mě možná bylo snazší

Sezona MotoGP se zatím nerozjela, prvním závodem v kalendáři je Velká cena v Brně 8. srpna.

„Motosport miluju, točí se kolem něj celý můj život. Ale teď v době pandemie jsem zjistil, že i bez něj se umím bavit a užívat si,“ řekl Rossi televizi BT Sport.

Jestli se sezona rozjede, velmi pravděpodobně to bude stejně jako v ostatních sportech bez diváků. „Proto by to pro mě možná bylo snazší. Už brzy oznámím další plány. Když skončím, bude to smutný den, ale nebojím se toho,“ ujistil.

Rossi letos skončí v továrním týmu Yamaha, kde ho nahradí Francouz Fabio Quartararo. Jeho by pak vystřídal v satelitním týmu Petronas Yamaha SRT. Nedávno přitom vítěz 115 Velkých cen ve videorozhovoru pro MotoGP uvedl, že by rád jezdil i příští rok.

„Do týmu Petronas přestoupím jedině v tom případě, že budu mít pocit, že můžu znovu bojovat o vítězství. Nechci, aby se to zvrhlo v rozlučkové turné,“ dodal hvězdný Ital. Jeho nejlepším výsledkem v minulém ročníku byla dvě druhá místa, na vítězství čeká tři roky.

Původně se chtěl Rossi o kariéře rozhodnout po pěti či šesti závodech této sezony. Kvůli pandemii ale jezdci MotoGP zatím nezačali. Dnes byly zrušeny další Grand Prix ve Velké Británii a Austrálii. Spekuluje se o tom, že ještě před Brnem by seriál začal v druhé polovině července ve Španělsku.