Odložte Valašku, hasiči a policisté mají důležitější práci, vyzývá automobilka Škoda

„Milujeme motorsport a nikdy nepřestaneme. Nicméně právě teď není vhodná doba na to, abychom se věnovali všemu, co máme rádi,“ uvedl vedoucí marketingu Škoda Auto Česká republika Petr Janeba. „Desítky zdravotníků a stovky pořadatelů, mezi nimiž musejí být i hasiči a policisté, mají aktuálně jinou a důležitější práci, než je zajištění automobilové soutěže.“

Ke své výzvě zároveň zástupci Škody přidali doporučení sedmi dealerským týmům, které podporují. Pokud se soutěž pojede, neměly by se na ní objevit.

Týká se spousty skvělých jezdců. V dealerských stájích působí mistr světa WRC2 Jan Kopecký, juniorský mistr Evropy Filip Mareš, dále Jan Černý, Věroslav Cvrček, David Tomek a tři piloti z východní Moravy - ostřílený Miroslav Jakeš a mladé duo Adam Březík a Dominik Stříteský.

Jak se ke škodovácké výzvě postaví? Jezdci a zástupci týmů, stejně jako organizátoři, ve čtvrtek apel Škody nijak nekomentovali. Jisté je jen to, že vzbudila spoustu emocí. Stejně jako mezi fanoušky.

Nicméně je jasné, že týmy si svůj postoj musí vyjasnit co nejdříve. Už v polovině příštího týdne se účastníci mají sjíždět do Valašského Meziříčí a Kopřivnice. Tamní tatrovácký areál je nachystaný na to, aby znovu hostil servisní zázemí.

Jeho nedostupnost pro širokou veřejnost byla jedním z důvodů, proč pořadatelé získali výjimku od ministerstva zdravotnictví. V ní bylo také uvedeno, že všichni účastníci musejí mít negativní test na covid a že kolem trati nesmí stát žádní diváci. Organizátoři, kteří evidovali přes sedmdesát přihlášek včetně několika ze zahraničí, s obojím počítali. Dokonce vydali upozornění, že pokud by se podél rychlostních zkoušek objevil větší počet lidí, test by byl zrušený.