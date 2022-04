První etapu Valašské rallye ovládl Kopecký, vede o 11 vteřin před Marešem

Kopecký startující s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo je v čele od prvního měřeného testu a podařilo se mu náskok na Mareše navýšit na deset sekund přesto, že zajel nejrychlejší čas jen ve třech erzetách. Mareš i Pech byli nejrychlejší dvakrát.

„Bylo to složité. Jede se hodně na blátě, klouže to, voda a zima. Na začátku jsme měli výhodu v tom, že jsme byli jako druhé auto na trati. Pak už bylo všude dost vytahaného bláta. Je to těžké a zrádné, jsou místa, kde to drží, najednou to nedrží vůbec, a když se to nečeká, tak je průšvih na cestě,“ řekl Kopecký.

Jubilejní 40. ročník Valašské rallye vyvrcholí šesti rychlostními zkouškami v neděli.