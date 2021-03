Nástup mládí. Nadějní piloti ze zlínského kraje zaujali ve Valašské rallye

Přestože Zlínský kraj představuje baštu automobilových soutěží, místní piloti v posledních letech jen výjimečně slavili na stupních vítězů. Víkendová Kowax Valašská rallye naznačila, že co nevidět se to může změnit.

„Pro český motorsport je skvělé, že jsou tu mladí kluci, kteří se s tím nemažou.“ Jan Kopecký, mistr světa WRC2

Úvodní podnik domácího šampionátu přinesl razantní nástup dravého mládí ze Zlínského kraje. 21letý Dominik Stříteský z Kelče dojel čtvrtý, stejně starý Erik Cais z Fryštáku skončil hned za ním. A to ještě předčasně odstoupil 25letý Adam Březík z Lukova, jenž byl po polovině soutěže čtvrtý.

„Pro český motorsport je skvělé, že jsou tu mladí kluci, kteří se s tím nemažou a dokážou zajet skvělé dílčí výsledky,“ ocenil je pro server autosport. cz i mistr světa WRC2 Jan Kopecký. „Pak přijde konzistentnost a předpokládám, že se časem zapojí do soubojů o první místo.“

Soutěž suverénně ovládl Rus s lotyšskou licencí Nikolaj Grjazin ve volkswagenu, který vyhrál osm měřených testů z deseti. Druhého Kopeckého zabrzdily technické problémy, ale sám přiznal, že na rozjetého Grjazina neměl. Člen stáje Agrotec Škoda Rally Team se soustředil na to, aby přeskočil nakonec bronzového Filipa Mareše v další Škodě Fabii Rally2 Evo, na něhož po sobotě ztrácel sedm sekund. Povedlo se mu to o 3,7 sekundy.

„Grjazinovi patří obrovská gratulace, předvedl neskutečný výkon,“ ocenil vítěze Kopecký.

Nejvíc pochval znělo na adresu Stříteského, který poprvé v kariéře osedlal vůz kategorie R5. Má za sebou pouhé tři sezony, do loňska řídil vozy s jednou poháněnou nápravou. Na Valašsku zaujal vyzrálým výkonem. Při obou průjezdech Bystřičkou dokonce předstihl favorizovaného Kopeckého. V redukovaném pořadí domácího šampionátu, v němž Grjazin neboduje, skončil senzačně bronzový.

„Při prvním startu s novým autem je to něco neskutečného,“ rozplýval se Stříteský, který řídil Škodu Fabii R5 týmu ACA Škoda Vančík Motorsport. V kokpitu jej doplňoval Danny Persein. „Nemyslím, že by na mě tento výsledek kladl větší tlak. Celý rok máme postaven na získávání zkušeností a najetí potřebných kilometrů.“

O pouhých osm vteřin pomalejší byl Cais, který má za sebou rovněž tři sezony, ale už déle než rok sedlá Ford Fiesta Rally5. Start na Valašsku pro něj představoval přípravu na mistrovství Evropy, jenže stále ještě není fit po nedávno prodělaném covidu.

„Bylo to tady test, trénink, trénink, závod a nějak to na mě dolehlo. V noci na sobotu jsem vypotil asi dva litry,“ popsal své pocity Cais, kterého v barvách Yacco ACCR Teamu doplňuje Jindřiška Žáková. „Jelo se tu velké tempo, takže jsem rád, že jsme se dostali do první pětky.“ Zatímco Stříteský s Caisem se mohli usmívat, Březík cítil zklamání. Při svém druhém pořádném startu se Škodou Fabia R5 začal skvěle. Po první etapě byl čtvrtý, ovšem vyřadila jej drobná kolize.

„Udělal jsem hloupou chybu a pozdě zatočil,“ kál se Březík, jenž hájí barvy stáje Samohýl Škoda Team a naviguje ho Ondřej Krajča.

V elitní sedmičce ho nahradil týmový kolega Miroslav Jakeš v další fabii, který v uplynulých sezonách jako jediný držel prapor místních borců. Kdy se k němu přidá někdo z nadějí?