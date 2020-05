Snad se pojede i s diváky, doufá Pech před startem nové sezony

„Kromě hustopečské rallye by se snad nakonec mohlo odjet úplně všechno,“ těší Pecha. O ročník republikového šampionátu tedy nepřijde, jeho finální podoba je však stále s otazníkem.



Budou podél trati postávat diváci? Nebo se budou muset jednotlivé podniky obejít bez nich?

„Nejsme v uzavřeném prostoru. Vzhledem k tomu, že rychlostní zkoušky mají několik kilometrů, tak by mohli lidé stát dostatečně daleko od sebe, pokud to budou respektovat,“ navrhuje Pech pro organizátory řešení.

Jak jste prožíval poslední dva měsíce, kdy celý svět musel fungovat ve speciálním režimu?

Pracovně. Máme firmu asi o dvaceti zaměstnancích, všechen čas jsem trávil tam. Ráno chvilku v kanceláři, potom v provozu. Pískujeme, děláme antikorozní povrchové úpravy kovů, takže jsem se nenudil.

7 titulů má kontě v domácím rallye šampionátu.

3. příčku obsadilv konečném pořadí loňského ročníku.

Vůz jste nechal v garáži?

Auto bylo definitivně připravené už v březnu, první dubnový víkend se totiž měla jet Valašská Rally. Teď čekáme, až nám řeknou, kdy se začne závodit.

Už aspoň tušíte, kdy by mohlo na první měření sil dojít?

Předběžný plán je takový, že by se mělo začít kolem 10. července na Rallye Bohemia. A až budou s jistotou povolené sportovní akce, tak uvedou i ostatní pořadatelé, ve kterých náhradních termínech se pojedou další závody. Kromě Rallye Hustopeče, která bude nejspíš nahrazená nějakým jednodenním rallyesprintem, by se snad nakonec mohlo odjet úplně všechno. Ale je to otevřené.

Takže se nakonec dočkáte i klatovské Rallye Šumava?

Nejspíš. Prý jsou dokonce dva možné termíny, kdy by se mohla uskutečnit. Jeden je na konci srpna, druhý někdy v listopadu.

Musíte mít radost, že nepřijdete o svůj takřka domácí závod.

No ježišmarja! Nejen o Šumavu, ale vůbec o všechny závody. Doufáme, že se sezona nakonec odjede podle toho příslibu, který máme.

Víte o nějakých speciálních opatřeních, která se budou rallye týkat?

Zatím ne. Ani netuším, jestli by se mohlo jet s diváky podél trati. Samozřejmě bych byl radši, kdyby ano. U rallye to podle mě není tak složité. Vzhledem k tomu, že rychlostní zkoušky mají několik kilometrů, tak by mohli lidé stát dostatečně daleko od sebe, pokud to budou respektovat. Je to venkovní sport, nejsme v uzavřeném prostoru. A v servisech to bude ještě jednodušší, máme je opáskované, ohraničené. V tom problém nevidím.

Ztratily by závody krásu, kdyby se diváci nesměli přijít podívat přímo k trati?

Samozřejmě, že jo. Diváci k tomu patří, celkově ta kulisa. Uvidíme, nechci předbíhat.

Jisté ale máte, že do sezony nastoupíte s Fordem Focus WRC 06.

Najezdil jsem s ním zatím opravdu málo. Koronavirus přerušil naši přípravu těšně před prvním závodem, kdy už jsme chtěli začít testovat. Budu potřebovat najezdit nějaké kilom e t r y, abych se s autem sžil, ale doufám, že na první závod už budeme stoprocentně připravení. Je to zase něco jiného. Jde o styl řízení, který jsem se naučil, když jsem před dvaceti lety začínal. Moderní doba jde směrem snižování objemu motorů a zlepšování podvozků. Auta jsou díky technologiím rychlejší, ale ovládání je trošku jiné.

Je náročné si zvyknout?

Rok od roku se učím nové styly a snažím se přizpůsobit nové technice. Když jsem ale sedl do tohoto auta, které je z roku 2006 a jde o starou školu se silnějším motorem, nemusel jsem zkoušet nic. Z jeho řízení jsem měl okamžitě hroznou radost. Bylo to něco, co jsem uměl. Chodí častěji bokem. Má na to dostatečný kroutící moment, aby to zvládlo. Ale zase nemá tak dobrý podvozek a brzdí na trošku delší vzdálenosti. Nedá se teď říct, že bude rychlejší, ale pro mě je to něco krásného.

Cítíte nostalgii, když do Focusu sednete? Přeci jen jste s jeho starší verzí vyhrával tituly.

Nostalgie tam není, ale řídím ho s větší jistotou než moderní auta. Víc mu rozumím.