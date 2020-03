Pech bude v českém rallyeovém šampionátu jezdit s vozem WRC

„Vždy jsme se chtěli do éry WRC vrátit. Byla to nejkrásnější doba závodění, kterou jsme zažili. Jestli to bude rychlostně stačit na první místo, uvidíme až na trati, ale svezení v autě pro jezdce je fantastické a nejde ničím nahradit,“ uvedl Pech ve VideoNovinkách webu eWRC.cz, kde svůj vůz oficiálně představil.

Třiačtyřicetiletý jezdec s vozy kategorie WRC pravidelně závodil v letech 2001 až 2005, předešlé tři roky ale usedal do speciálu kategorie R5. „Chceme vyhrávat, ale jdeme proti obrovské konkurenci, kterou je těžké porazit. Budeme se snažit, ale porovnání budeme mít opravdu až na trati,“ řekl Pech, jehož soupeřem bude i mistr z posledních pěti let a tovární jezdec Škody Jan Kopecký.

Pech bude jezdit s vozem, s nímž v Česku závodil Jan Dohnal. „Na podzim jsme intenzivně řešili, s čím pojedeme. Byli jsme malinko nasměrovaní k Fordu a napadlo mě Honzovi zavolat. A zjistili jsme, že si můžeme vzájemně pomoct,“ uvedl Pech, jenž věří, že se mu bude s vozem WRC závodit mnohem lépe než se speciálem R5.

„Abych se přiznal, tak R5 jsem se na sto procent nenaučil využívat. Nepochopil jsem to úplně správně, i když si myslím, že jsme s ním jeli docela rychle. Na rozdíl od WRC. Když jsem do něj sedl, je to, jako kdybych z něj nevysedl,“ řekl jezdec EuroOil týmu.

Otázkou však je, kdy se Pech s novým vozem poprvé představí. Úvodní závod, Valašská rallye, se na začátku dubna neuskuteční. Druhým dílem MČR je Rallye Šumava Klatovy, která se má konat na konci dubna.