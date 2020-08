Vítěz Valašské rally: Až do poslední erzety se jelo bez rezervy, bez kompromisu

Druhého Jana Kopeckého se silným továrním vozem Škoda za sebou nechal o 5,3 sekundy. Pecha může hřát kromě vítězství i vědomí, že vrácením se po letech k Fordu Focus WRC rozhodně neudělal chybu.



Bylo náročné udržet nervy a nezmatkovat?

Dá se říct. Od začátku až do poslední rychlostní zkoušky se jelo naprosto bez rezervy, bez kompromisu. Až na té poslední jsem začal hodně přemýšlet, abychom o všechno nepřišli.

Dokážete popsat, co bylo pro vaše konečné vítězství klíčové?

V takovém těsném souboji vám neumím říct, co rozhodlo. Tam stačí nepatrně víc nadšení a čas je jiný.

Jak náročné tu bylo tentokrát závodit v takovém horku? Přeci jen se na Valašsku většinou jezdí dřív než v srpnu...

Vedro vysiluje, ale byli jsme připraveni. Fyzičku máme. I když je to nepříjemné, jsme schopni na vložce rozložit energii tak, abychom to v pohodě zvládli.

Pořád platí, že jste s fungováním Fordu Focus WRC naprosto spokojený?

Nemusel jsem si moc zvykat. Je to jediné auto, do kterého jsem sedl a připadal si, jako bych z něj patnáct let nevylezl. Na každý vůz si musí člověk trochu zvyknout, ale tady jen malinko.

Jak vidíte své šance na případný triumf v domácím mistrovství? Rozjeté to máte dobře...

Započítává se všechno, jeden výpadek může rozhodnout. Pro vývoj šampionátu je klíčové, abychom byli spolehliví a dojížděli.

Václav Pech a Petr Uhel na Valašské rallye.

Jakým způsobem bude pokračovat příprava na další akce?

Jako vždycky auto do šroubku rozebereme. Převodovku, diferák, prostě všechno.

Zamrzelo vás, že předávání cen na stupních vítězů nemohli sledovat fanoušci?

Jsem šťastný, že jsme tady mohli vůbec závodit. Ať to pořadatel udělá tak, jak potřebuje a jak je to správné. S diváky by to bylo lepší, ale to se nedá nic dělat. Buďme rádi, že se rally mohla na Valašsku uskutečnit.

Čeká vás teď nějaká oslava?

Ne, v sedm ráno musím být v Chrástu s lešením.